"Юнайтед" не сможет позволить себе Нкунку

"Манчестер Юнайтед" не сможет позволить себе нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в зимнее трансферное окно.

В это окно Нкунку сватали не только в "Челси", но и "Баварию", однако "Челси" оказался готов отпустить Кристофера только по постоянному трансферу, исключая вариант с арендой.



"Челси" хочет за Нкунку 65-70 миллионов фунтов, и "Юнайтед" с "Баварией" находят эту цену завышенной, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Кроме того, в это окно "Юнайтед" не совершил никаких продаж, поэтому "красные дьяволы" просто не могут позволить себе потратиться на Нкунку, который забил 13 голов в 29 матчах этого сезона.



По всей видимости, 27-летний француз проведет остаток сезона в "Челси", а уже затем определится со своим долгосрочным будущим.