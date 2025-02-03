"Брайтон" приобрел Цимаса

"Брайтон" объявил о приобретении нападающего немецкого "Нюрнберга" Стефаноса Цимаса за 25 миллионов евро (20.8 млн. фунтов).

Цимас выступает за "Нюрнберг" из второй Бундеслиги после своего перехода из ПАОКа на правах аренды прошлым летом.



"Нюрнбергу" принадлежала опция выкупа Цимаса, чем немецкий клуб и воспользовался перед тем, как продать 19-летнего грека "Брайтону".



Цимас заключил с "Брайтоном" контракт до лета 2030 и остаток этого сезона проведет в "Нюрнберге", где он забил 10 голов в 17 матчах чемпионата.