"Тоттенхэму" не удалось купить Гехи за 70 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 70 миллионов фунтов о покупке защитника Марка Гехи.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес "Ньюкасла" к Гехи, а ранее в это трансферное окно Марка связывали с возвращением в "Челси".



А сейчас стало известно, что "Пэлас" отказался продать 24-летнего Гехи в "Тоттенхэм", который уже приобрел Кевина Дансо из "Ланса" и находится в поисках второго центрального защитника.



The Athletic ожидает, что "Тоттенхэм" не будет делать улучшенное предложение до дедлайна в понедельник вечером, но вместе с другими заинтересованными клубами вернется за Гехи грядущим летом.



Отказ "Пэлас" продать Гехи обусловлен тем, что команда Оливера Гласнера и так лишилась одного центрального защитника в это окно — Трево Чалоба был досрочно возвращен "Челси" из аренды.