Невилл уверен, что аренда в "Вилле" пойдет Рэшфорду на пользу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что аренда в "Астон Вилле" пойдет нападающему Маркусу Рэшфорду на пользу.

Накануне "Вилла" подтвердила переход Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона. По слухам, бирмингемский клуб также получил опцию выкупа Маркуса.



По мнению Невилла, команда Унаи Эмери обеспечит Рэшфорду идеальные условия, чтобы 27-летний англичанин вернул свою карьеру в колею.



"Он должен был уйти. В последние недели ему крепко доставалось от своего тренера. Твой тренер — единственный человек, чье мнение имеет значение для тебя в футболе, и я думаю Рубен Аморим был жесток в своих речах насчет Маркуса Рэшфорда, решительно заявляя, что не хочет обладать им. После таких комментариев нет дороги назад".



"Есть ряд вещей, которые пойдут ему на пользу в "Вилле". Он переходит в команду, которая гораздо лучше в данный момент и которая обладает тренером мирового уровня, так что это реальная возможность для него".



"От Маркуса будут ожидать хорошей игры при Унаи Эмери. Люди своего рода говорят, что Рубен Аморим мог быть проблемой для него, Эрик Тен Хаг мог быть проблемой для него. Но Унаи Эмери не может быть проблемой для Рэшфорда. Он должен играть хорошо у него".



"Стиль игры — это отдельный разговор. Думаю, то, как "Вилла" играет, хорошо подходит Рэшфорду. Возможно, к нему будет приковано не такое внимание, как в "Манчестер Юнайтед", но оно все равно будет высоко. "Вилла" выступает во многих соревнованиях, для них все еще многое на кону, и это реальная возможность для Маркуса".



"Это звучит как абсолютно то, что ему нужно. Сказать "иди и наслаждайся собой" — последнее, что Рэшфорду нужно в данный момент. Ему нужно придать дисциплины своей игре, ему нужно поработать с тренером, ему нужна команда, которая четко знает, чего хочет от него".



"Унаи Эмери сделает это, он абсолютно удивительный тренер. Это именно то, что нужно Маркусу Рэшфорду, и ему нужно проникнуться этим", — сообщил Невилл Sky Sports.