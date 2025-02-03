Райс: "Цель "Арсенала" — настичь "Ливерпуль" и выиграть Премьер-Лигу"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что его команда готова к погоне за "Ливерпулем".
Две результативные передачи Райса помогли "Арсеналу" разгромить "Манчестер Сити" накануне со счетом 5:1 и сохранить отставание в шесть очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".
"Ливерпуль" также имеет матч в запасе, однако Райс и его партнеры по "Арсеналу" полны решимости устроить погоню за лидером.
"Ливерпуль" все еще довольно далеко впереди, особенно с учетом матча в запасе, и поскольку они выиграли вчера, мы выходили на этот матч с пониманием того, что обязаны одержать победу".
"Больше всего расстраивают матчи вроде того, что был против "Астон Виллы", когда мы вели 2:0 и потеряли очки, потому что иначе мы были бы ближе к "Ливерпулю".
"Но мы к ним приблизимся, мы продолжим стараться. Нам нужно, чтобы другие помогли нам, но мы знаем свою цель, и она в том, чтобы настичь "Ливерпуль" и выиграть Премьер-Лигу".
"Нам нужно сохранять позитивный настрой, и я уверен, мы будем в порядке", — сообщил Райс Sky Sports.
03.02.2025 13:00
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Хоть вчера забито 6 голов, но это был скучнейший футбол.
Доминатор со своей скучной игрой недостоин чемпионства
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Реальный конкурент, не смотря на то что нет Сака.
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А по факту за щеку возьмут.
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