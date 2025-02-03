"Милан" работает над приглашением Фелиша

Итальянский "Милан" работает над приглашением нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

Ранее в это трансферное окно Фелиша сватали в "Астон Виллу", однако бирмингемский клуб уже восполнил потерю Джона Дурана, арендовав Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед".



Тем не менее, Фелиш все еще может покинуть "Челси" до дедлайна в понедельник вечером. Как сообщает Sky Sports, Жоау уже находится в Италии, накануне посетив дерби "Милана" против "Интера" на "Сан-Сиро".



В данный момент Фелиш дожидается, чем закончатся переговоры "Челси" и "Милана". "Синие" готовы лишь отпустить Жоау в аренду с обязательством по выкупу.



Добавим, в этом сезоне Фелиш забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу в 12 матчах Премьер-Лиги.