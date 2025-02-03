Артета назвал переломный момент матча с "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал переломный момент победного для его команды матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.
Пропустив быстрый гол от Мартина Эдегора, вскоре после перерыва "Сити" сравнял счет усилиями Эрлинга Холанда.
Однако прошло всего одна минута и 45 секунд, как Томас Партей пробил с дистанции, а мяч срикошетил от Джона Стоунса и оказался в воротах "горожан". Так "канониры" снова повели в счете и в итоге одержали победу 5:1.
Артета чувствует, что именно гол Партея надломил "Сити" и в то же время вселил в "Арсенал" уверенность.
"Думаю, в эмоциональном плане то был переломный момент. Мы быстро отреагировали (на пропущенный гол), нам немного повезло в том эпизоде, и это задало тон для того, чтобы команда пошла и выиграла матч".
"Думаю, далее мы выглядели командой другого уровня, наша уверенность крепла, мы начали гораздо лучше контролировать игру и гораздо лучше доминировать в определенных зонах. Пользуясь этим, мы пошли и выиграли матч".
"Это отличный день для нас, отличный результат и отличная манера, в которой мы сделали это, особенно с учетом класса соперника", — цитирует Артету The Independent.
03.02.2025 10:00
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Последние комментарии:
это отлично, пусть теперь назовет переломный момент сезона, когда он прое6ал шансы на чемпик и переломный момент январского трансферного окна, когда при сломанном лидере команды ровно 0 трансферов совершенно.
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