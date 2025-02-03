Артета назвал переломный момент матча с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал переломный момент победного для его команды матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Пропустив быстрый гол от Мартина Эдегора, вскоре после перерыва "Сити" сравнял счет усилиями Эрлинга Холанда.



Однако прошло всего одна минута и 45 секунд, как Томас Партей пробил с дистанции, а мяч срикошетил от Джона Стоунса и оказался в воротах "горожан". Так "канониры" снова повели в счете и в итоге одержали победу 5:1.



Артета чувствует, что именно гол Партея надломил "Сити" и в то же время вселил в "Арсенал" уверенность.



"Думаю, в эмоциональном плане то был переломный момент. Мы быстро отреагировали (на пропущенный гол), нам немного повезло в том эпизоде, и это задало тон для того, чтобы команда пошла и выиграла матч".



"Думаю, далее мы выглядели командой другого уровня, наша уверенность крепла, мы начали гораздо лучше контролировать игру и гораздо лучше доминировать в определенных зонах. Пользуясь этим, мы пошли и выиграли матч".



"Это отличный день для нас, отличный результат и отличная манера, в которой мы сделали это, особенно с учетом класса соперника", — цитирует Артету The Independent.