Артета назвал переломный момент матча с "Сити"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал переломный момент победного для его команды матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Пропустив быстрый гол от Мартина Эдегора, вскоре после перерыва "Сити" сравнял счет усилиями Эрлинга Холанда.

Однако прошло всего одна минута и 45 секунд, как Томас Партей пробил с дистанции, а мяч срикошетил от Джона Стоунса и оказался в воротах "горожан". Так "канониры" снова повели в счете и в итоге одержали победу 5:1.

Артета чувствует, что именно гол Партея надломил "Сити" и в то же время вселил в "Арсенал" уверенность.

"Думаю, в эмоциональном плане то был переломный момент. Мы быстро отреагировали (на пропущенный гол), нам немного повезло в том эпизоде, и это задало тон для того, чтобы команда пошла и выиграла матч".

"Думаю, далее мы выглядели командой другого уровня, наша уверенность крепла, мы начали гораздо лучше контролировать игру и гораздо лучше доминировать в определенных зонах. Пользуясь этим, мы пошли и выиграли матч".

"Это отличный день для нас, отличный результат и отличная манера, в которой мы сделали это, особенно с учетом класса соперника", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2025 10:00

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  1. wengerrrro 03.02.2025 10:02 # wengerrrro
    это отлично, пусть теперь назовет переломный момент сезона, когда он прое6ал шансы на чемпик и переломный момент январского трансферного окна, когда при сломанном лидере команды ровно 0 трансферов совершенно.

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