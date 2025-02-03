Мареска испытает облегчение, когда закроется зимнее окно

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что испытает облечение, когда закроется зимнее трансферное окно.

Трансферное окно закрывается в понедельник вечером, и будущее некоторых игроков "Челси" вроде Кристофера Нкунку, Жоау Фелиша и Чезаре Казадеи все еще находится в подвешенном состоянии.



Также, как кажется, "Челси" еще может кого-нибудь пригласить, поэтому Мареска с нетерпением ожидает дедлайна.



"Конечно, это будет ощущение облегчения. Игроки увидят, что они будут здесь до конца сезона, поэтому больше никакой шумихи насчет имеющихся здесь игроков".



"Облегчение" — правильное слово. Когда окно закроется, мы продолжим использовать имеющихся игроков и только".



"Думаю, в некотором отношении все трансферные окна похожи. Когда я был в "Лестере" в прошлом году, в январе игроки приходили и уходили. Эту же ситуацию вы переживаете везде", — цитирует Мареску The Independent.