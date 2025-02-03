Мареска испытает облегчение, когда закроется зимнее окно
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что испытает облечение, когда закроется зимнее трансферное окно.
Трансферное окно закрывается в понедельник вечером, и будущее некоторых игроков "Челси" вроде Кристофера Нкунку, Жоау Фелиша и Чезаре Казадеи все еще находится в подвешенном состоянии.
Также, как кажется, "Челси" еще может кого-нибудь пригласить, поэтому Мареска с нетерпением ожидает дедлайна.
"Конечно, это будет ощущение облегчения. Игроки увидят, что они будут здесь до конца сезона, поэтому больше никакой шумихи насчет имеющихся здесь игроков".
"Облегчение" — правильное слово. Когда окно закроется, мы продолжим использовать имеющихся игроков и только".
"Думаю, в некотором отношении все трансферные окна похожи. Когда я был в "Лестере" в прошлом году, в январе игроки приходили и уходили. Эту же ситуацию вы переживаете везде", — цитирует Мареску The Independent.
03.02.2025 09:00
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