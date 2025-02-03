Жоржиньо близок к договоренности с "Фламенго"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо близок к подписанию предварительного контракта с бразильским "Фламенго".

Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает в конце сезона, и с высокой вероятностью 33-летний игрок сборной Италии вернется на родину в Бразилию.



По информации Sky Sports, Жоржиньо собирается присоединиться к "Фламенго" свободным агентом, заключив соглашение на три года. Оформить свои отношения стороны хотят уже сейчас, с помощью предварительного контракта.



Переход в "Фламенго", возглавляемый бывшим защитником "Челси" Филипе Луисом, позволит Жоржиньо выступить на клубном Чемпионате Мира грядущим летом.



Добавим, в этом сезоне Жоржиньо сыграл 20 матчей за "Арсенал", но в рамках Премьер-Лиги лишь шесть раз выходил в стартовом составе.