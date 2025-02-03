"Пэлас" договорился по аренде Чилуэлла
"Кристал Пэлас" достиг договоренности с "Челси" насчет аренды левого защитника Бена Чилуэлла на остаток сезона.
28-летний Чилуэлл сыграл лишь один матч в этом сезоне, появившись на 45 минут против "Барроу" в Кубке Лиги в сентябре.
Ранее ходили слухи, что Чилуэлл рискует застрять в резерве "Челси" до конца сезона из-за отсутствия предложений в зимнее окно.
Однако в последний момент интерес к Чилуэллу проявил "Пэлас". Два клуба уже договорились между собой, и в понедельник Бен пройдет медобследование у "орлов".
Добавим, в августе 2020 "Челси" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Чилуэлла из "Лестера". Бен помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов в 2021 году.
03.02.2025 07:00
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