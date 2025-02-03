"Челси" согласился отпустить Чуквуэмеку в "Боруссию"

"Челси" согласился отпустить своего полузащитника Кэрни Чуквуэмеку в аренду в дортмундскую "Боруссию".

В этом сезоне 21-летний Чуквуэмека сыграл всего пять матчей за "Челси", суммарно проведя на поле 130 минут.



Дефицит игрового времени подтолкнул Чуквуэмеку к переходу в "Боруссию", которая обладает репутацией по развитию молодых английских талантов.



Как сообщает журналист Фабрицио Рома, "Боруссия" потратится на арендную плату и полностью возьмет на себя зарплату экс-игрока "Астон Виллы" в ближайшие пять месяцев.



При этом клуб из Дортмунда получит опцию выкупа Чуквуэмеки в конце сезона за сумму более 40 миллионов фунтов, прописанных в контракте Кэрни в качестве отступных.



Сделка будет заключена после того, как Чуквуэмека пройдет медобследование в понедельник.