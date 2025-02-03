"Челси" согласился отпустить Чуквуэмеку в "Боруссию"

Кэрни Чуквуэмека "Челси" согласился отпустить своего полузащитника Кэрни Чуквуэмеку в аренду в дортмундскую "Боруссию".

В этом сезоне 21-летний Чуквуэмека сыграл всего пять матчей за "Челси", суммарно проведя на поле 130 минут.

Дефицит игрового времени подтолкнул Чуквуэмеку к переходу в "Боруссию", которая обладает репутацией по развитию молодых английских талантов.

Как сообщает журналист Фабрицио Рома, "Боруссия" потратится на арендную плату и полностью возьмет на себя зарплату экс-игрока "Астон Виллы" в ближайшие пять месяцев.

При этом клуб из Дортмунда получит опцию выкупа Чуквуэмеки в конце сезона за сумму более 40 миллионов фунтов, прописанных в контракте Кэрни в качестве отступных.

Сделка будет заключена после того, как Чуквуэмека пройдет медобследование в понедельник.


Метки Боруссия, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2025 06:00

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