Стоунс испытывает злость после поражения от "Арсенала"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выразил свое разочарование по поводу поражения 5:1 от "Арсенала".

Проиграв первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" со счетом 1:0, вскоре после перерыва "Сити" забил ответный гол усилиями Эрлинга Холанда.



Однако затем "горожане" пропустили четыре раза подряд и, утратив всякий контроль над игрой, потерпели разгромное поражение. Этот провал очень расстраивает и даже злит Стоунса.



"Это сложно. Думаю, все мы тяжело миримся с поражениями. Это сложно выразить словами сразу после матча. Задета наша гордость. Я прошу прощения у фанатов, которые приехали сюда и наблюдали это".



"Наша игра в заключительные 30 минут была неприемлемой. Мы не были собой — индивидуально и коллективно. Неприятно в этом участвовать, когда ты знаешь, что твоя команда не похожа на себя".



"Нужно отдать должное "Арсеналу", это непростое место для выезда. На протяжении 65 минут мы временами играли в отличный футбол. Мы были в игре, но затем случился поворотный момент. Момент, когда мы повернули не туда".



"Я зол, расстроен собой и командой из-за того, как закончился матч", — сообщил Стоунс Sky Sports.