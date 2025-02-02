"Челси" готов отпустить Дисаси в "Тоттенхэм"

Аксель Дисаси "Челси" готов отпустить своего защитника Акселя Дисаси к соседям из "Тоттенхэма".

Ранее в воскресенье "Тоттенхэм" объявил, что взял Кевина Дансо в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" надеется обзавестись еще одним центральным защитником до закрытия зимнего трансферного окна, и на радаре у "шпор" находится как раз Дисаси.

"Челси" рад избавиться от Дисаси, даже на правах аренды, и позволяет Акселю самостоятельно принять решение. Помимо "Тоттенхэма", 26-летний француз также контактирует с "Астон Виллой".


Метки Дисаси, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 23:00

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