"Челси" готов отпустить Дисаси в "Тоттенхэм"
"Челси" готов отпустить своего защитника Акселя Дисаси к соседям из "Тоттенхэма".
Ранее в воскресенье "Тоттенхэм" объявил, что взял Кевина Дансо в аренду до конца сезона с опцией выкупа.
Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" надеется обзавестись еще одним центральным защитником до закрытия зимнего трансферного окна, и на радаре у "шпор" находится как раз Дисаси.
"Челси" рад избавиться от Дисаси, даже на правах аренды, и позволяет Акселю самостоятельно принять решение. Помимо "Тоттенхэма", 26-летний француз также контактирует с "Астон Виллой".
02.02.2025 23:00
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А как его покупали.. Все пенсы ссали горячей мочой..
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