"Юнайтед" не договорился с "Баварией" по Телю
Переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" насчет вингера Матиса Теля провалились.
Только несколько часов назад появилась информация что Тель, ранее отказавший "Тоттенхэму", согласился перейти в "Юнайтед".
Однако "Юнайтед" не удалось договориться с "Баварией", которая отклонила все варианты, которые предлагали "красные дьяволы", утверждает Sky Sport Germany.
"Бавария" требовала, чтобы "Юнайтед" сразу приобрел Теля или арендовал с обязательством по выкупу, а "дьяволы" оказались не готовы на это пойти.
У Теля все еще есть другие варианты, чтобы покинуть "Баварию" до закрытия зимнего трансферного окна, и одним из них является "Арсенал".
02.02.2025 22:00
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