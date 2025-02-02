"Юнайтед" не договорился с "Баварией" по Телю

Переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" насчет вингера Матиса Теля провалились.

Только несколько часов назад появилась информация что Тель, ранее отказавший "Тоттенхэму", согласился перейти в "Юнайтед".



Однако "Юнайтед" не удалось договориться с "Баварией", которая отклонила все варианты, которые предлагали "красные дьяволы", утверждает Sky Sport Germany.



"Бавария" требовала, чтобы "Юнайтед" сразу приобрел Теля или арендовал с обязательством по выкупу, а "дьяволы" оказались не готовы на это пойти.



У Теля все еще есть другие варианты, чтобы покинуть "Баварию" до закрытия зимнего трансферного окна, и одним из них является "Арсенал".