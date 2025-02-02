"Арсенал" разгромил "Сити"

Майлс Льюис-Скелли "Арсенал" отпраздновал убедительную победу над "Манчестер Сити" со счетом 5:1 и вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" в стартовый состав "канониров" вернулся капитан Мартин Эдегор, заменив Итана Нванери.

У "горожан" Штефан Ортега, Джон Стоунс и Савиньо заменили Эдерсона, Абдукодира Хусанова и Илкая Гюндогана.

Эдегор отметил свое возвращение в старт уже на второй минуте. Мануэль Аканджи совершил потерю вблизи своей штрафной, и хозяева незамедлительно вывели на удар Мартина в районе 11-метровой отметки — 1:0.

На шестой минуте уже Габриэль Мартинелли отправил мяч в ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

"Арсенал" доминировал на своим соперником, тогда как "Сити" молчал впереди до 23-й минуты, когда Йошко Гвардиол пробил головой после подачи углового, а Давид Райя перевел мяч в перекладину.

На 26-й минуте "канониры" были обязаны забивать второй гол. После очередной ошибки "горожан" в обороне Кай Хаверц оказался на позиции, аналогичной с голом Эдегора, но не попал по воротам.

Хозяева продолжили атаковать, но явных моментов до перерыва больше не создали. Гости в остатке тайма еще пару раз напрягли Райю.

Второй тайм начался без моментов, а на 55-й минуте "Сити" вдруг сравнял счет. Савиньо открылся на правом краю штрафной, получил мяч и навесил к дальней штанге, где Эрлинг Холанд выиграл второй этаж у Вильяма Салиба — 1:1.

Ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Томас Партей нанес удар с дистанции, а рикошет от Стоунса не оставил Ортеге шансов на спасение — 2:1.

Не успев прийти в себя, "горожане" пропустили еще раз. Майлс Льюис-Скелли ворвался в штрафную, переложил мяч под правую ногу и через руку Ортеги поразил дальний угол ворот — 3:1.

Далее "канониры" переключились на контратаки, и на 76-й минуте Хаверц реабилитировался за свой промах. Кай получил мяч на правом краю штрафной и с левой ноги поразил цель — 4:1.

Точку в матче на исходе компенсированного времени поставил появившийся на замену Нванери, нанеся обводящий удар с дистанции — 5:1.

Своими моментами и своими голами "Арсенал" в большой степени обязан "Сити", который чересчур много ошибался в обороне. В своем нынешнем состоянии "горожане" оказались не способны тягаться с "канонирами".

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 21:25

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 02.02.2025 21:51 # hammersmith
    ховад уэбб: "мочестер ссити - это шлюха, которой без разницы кому подставлять свое разъебанное дупло"

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  2. tigerpool 02.02.2025 21:48 # tigerpool
    Один куй гуннерам не стать чемпионом. А так красиво опустили мешков

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  3. bembo 02.02.2025 21:46 # bembo
    милан делает услугу конте

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  4. chelsea88 02.02.2025 21:45 # chelsea88
    Завтра 3 очки нужны как воздух просто.
    Но зная наших санчесов запросто могут и прое6ать.

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  5. amirhan-gurazhev 02.02.2025 21:45 # amirhan-gurazhev
    дрогбакал самый попущеный дикрайдер на этом сайте

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  6. hachidlo 02.02.2025 21:44 # hachidlo
    Биталя с двух акков аж возбудился.

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  7. amirhan-gurazhev 02.02.2025 21:43 # amirhan-gurazhev
    02.02.2025 21:36 #
    takernotagiver

    02.02.2025 21:40 #
    redwhitegun

    целых 4 минуты подождал ахаххахаххаха

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  8. redwhitegun 02.02.2025 21:40 # redwhitegun
    Райс в первом тайме миропиздато сыграл в прессинге. Кукуха у этого парня варит как надо, чего не скажешь про Эдегора сегодня. Как он затроил и прервал передачу на Мартинелли это пиздец какой то. В целом куйня, каких то бомжей переехали...

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  9. amirhan-gurazhev 02.02.2025 21:39 # amirhan-gurazhev
    02.02.2025 21:10 #
    memfis63

    когда меня съдеанонили ? я сваливал с фапла в начале августа

    Источник: http://fapl.ru/posts/112810/?c=1

    ты чё ахуел так пиздеть? ахххахаха ты всё лето сидел на фапле оставляя по 30 коментов в день, а потом аккурат под деанон тебя как ветром сдуло чисто случайно на три месяца АХХХАХАХАХАХАХХАХА
    вот же пиздабол ебаный, чисто хохол

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  10. takernotagiver 02.02.2025 21:36 # takernotagiver
    Дождались разъеба Сити на Эмиретс. С победой, братья-канониры. Я даже в кой-то веки зашел сюда после такого матча. Задолбало токсичных уродов читать здесь

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  11. kanoniru-poker 02.02.2025 21:34 # kanoniru-poker
    Автор убежище, своими моментами и своими голами Арсенал обязан себе а не шитюкам, нех принижать победу команды.

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  12. noi39 02.02.2025 21:33 # noi39
    Этих немощей,только ленивый Эвертон не съест!!!

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  13. shearer1 02.02.2025 21:33 # shearer1
    5:1 или 115

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  14. narcot 02.02.2025 21:32 # narcot
    оруууууууууу



    Фанаты «Арсенала» после четвертого гола кричали Пепу «Утром тебя уволят!» – ранее так делали болельщики «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «МЮ»

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  15. raven4uk 02.02.2025 21:31 # raven4uk
    Первый тайм был разведкой и когда во втором даванули, то Сити рассыпался мигом, ибо ни защиты, ни центра поля нет.

    Системная крепкая команда будет такой Сити выносить в АПЛ. В этом сезоне это уже доказано. А мы разгромом только подтвердили это.

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  16. zaeba1l 02.02.2025 21:31 # zaeba1l
    Ты бля у них еще Кати, Тани, Лены, Оли есть..

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  17. narcot 02.02.2025 21:31 # narcot
    где любитель тлафеев?


    Последние комментарии drogba11cool в новостях
    А почему не в чипси, муму решил идти по стопам чипси и скупать губастых? от 02.02.2025 16:36

    Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/

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  18. hachidio 02.02.2025 21:31 # hachidio
    Надругались конкретно над сисянами. Боюсь даже представить что ждёт наши синие попки на Эмирейтс.

    p.s. Хочу попасть в душ к банде Артетки. Будем с Зинченко намыливать булки Хаверцу и Парти.

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  19. ry-l 02.02.2025 21:30 # ry-l
    Вот эти Сити днари, конечно

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  20. wilegend 02.02.2025 21:30 # wilegend
    эт что было.

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