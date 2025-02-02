"Арсенал" разгромил "Сити"

"Арсенал" отпраздновал убедительную победу над "Манчестер Сити" со счетом 5:1 и вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" в стартовый состав "канониров" вернулся капитан Мартин Эдегор, заменив Итана Нванери.



У "горожан" Штефан Ортега, Джон Стоунс и Савиньо заменили Эдерсона, Абдукодира Хусанова и Илкая Гюндогана.



Эдегор отметил свое возвращение в старт уже на второй минуте. Мануэль Аканджи совершил потерю вблизи своей штрафной, и хозяева незамедлительно вывели на удар Мартина в районе 11-метровой отметки — 1:0.



На шестой минуте уже Габриэль Мартинелли отправил мяч в ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Арсенал" доминировал на своим соперником, тогда как "Сити" молчал впереди до 23-й минуты, когда Йошко Гвардиол пробил головой после подачи углового, а Давид Райя перевел мяч в перекладину.



На 26-й минуте "канониры" были обязаны забивать второй гол. После очередной ошибки "горожан" в обороне Кай Хаверц оказался на позиции, аналогичной с голом Эдегора, но не попал по воротам.



Хозяева продолжили атаковать, но явных моментов до перерыва больше не создали. Гости в остатке тайма еще пару раз напрягли Райю.



Второй тайм начался без моментов, а на 55-й минуте "Сити" вдруг сравнял счет. Савиньо открылся на правом краю штрафной, получил мяч и навесил к дальней штанге, где Эрлинг Холанд выиграл второй этаж у Вильяма Салиба — 1:1.



Ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Томас Партей нанес удар с дистанции, а рикошет от Стоунса не оставил Ортеге шансов на спасение — 2:1.



Не успев прийти в себя, "горожане" пропустили еще раз. Майлс Льюис-Скелли ворвался в штрафную, переложил мяч под правую ногу и через руку Ортеги поразил дальний угол ворот — 3:1.



Далее "канониры" переключились на контратаки, и на 76-й минуте Хаверц реабилитировался за свой промах. Кай получил мяч на правом краю штрафной и с левой ноги поразил цель — 4:1.



Точку в матче на исходе компенсированного времени поставил появившийся на замену Нванери, нанеся обводящий удар с дистанции — 5:1.



Своими моментами и своими голами "Арсенал" в большой степени обязан "Сити", который чересчур много ошибался в обороне. В своем нынешнем состоянии "горожане" оказались не способны тягаться с "канонирами".



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче