"Арсенал" разгромил "Сити"
"Арсенал" отпраздновал убедительную победу над "Манчестер Сити" со счетом 5:1 и вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге.
Относительно победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" в стартовый состав "канониров" вернулся капитан Мартин Эдегор, заменив Итана Нванери.
У "горожан" Штефан Ортега, Джон Стоунс и Савиньо заменили Эдерсона, Абдукодира Хусанова и Илкая Гюндогана.
Эдегор отметил свое возвращение в старт уже на второй минуте. Мануэль Аканджи совершил потерю вблизи своей штрафной, и хозяева незамедлительно вывели на удар Мартина в районе 11-метровой отметки — 1:0.
На шестой минуте уже Габриэль Мартинелли отправил мяч в ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Арсенал" доминировал на своим соперником, тогда как "Сити" молчал впереди до 23-й минуты, когда Йошко Гвардиол пробил головой после подачи углового, а Давид Райя перевел мяч в перекладину.
На 26-й минуте "канониры" были обязаны забивать второй гол. После очередной ошибки "горожан" в обороне Кай Хаверц оказался на позиции, аналогичной с голом Эдегора, но не попал по воротам.
Хозяева продолжили атаковать, но явных моментов до перерыва больше не создали. Гости в остатке тайма еще пару раз напрягли Райю.
Второй тайм начался без моментов, а на 55-й минуте "Сити" вдруг сравнял счет. Савиньо открылся на правом краю штрафной, получил мяч и навесил к дальней штанге, где Эрлинг Холанд выиграл второй этаж у Вильяма Салиба — 1:1.
Ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Томас Партей нанес удар с дистанции, а рикошет от Стоунса не оставил Ортеге шансов на спасение — 2:1.
Не успев прийти в себя, "горожане" пропустили еще раз. Майлс Льюис-Скелли ворвался в штрафную, переложил мяч под правую ногу и через руку Ортеги поразил дальний угол ворот — 3:1.
Далее "канониры" переключились на контратаки, и на 76-й минуте Хаверц реабилитировался за свой промах. Кай получил мяч на правом краю штрафной и с левой ноги поразил цель — 4:1.
Точку в матче на исходе компенсированного времени поставил появившийся на замену Нванери, нанеся обводящий удар с дистанции — 5:1.
Своими моментами и своими голами "Арсенал" в большой степени обязан "Сити", который чересчур много ошибался в обороне. В своем нынешнем состоянии "горожане" оказались не способны тягаться с "канонирами".
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.02.2025 21:25
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Последние комментарии:
ховад уэбб: "мочестер ссити - это шлюха, которой без разницы кому подставлять свое разъебанное дупло"
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Один куй гуннерам не стать чемпионом. А так красиво опустили мешков
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милан делает услугу конте
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Завтра 3 очки нужны как воздух просто.
Но зная наших санчесов запросто могут и прое6ать.
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дрогбакал самый попущеный дикрайдер на этом сайте
(ответить)
Биталя с двух акков аж возбудился.
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02.02.2025 21:36 #
takernotagiver
02.02.2025 21:40 #
redwhitegun
целых 4 минуты подождал ахаххахаххаха
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Райс в первом тайме миропиздато сыграл в прессинге. Кукуха у этого парня варит как надо, чего не скажешь про Эдегора сегодня. Как он затроил и прервал передачу на Мартинелли это пиздец какой то. В целом куйня, каких то бомжей переехали...
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02.02.2025 21:10 #
memfis63
когда меня съдеанонили ? я сваливал с фапла в начале августа
Источник: http://fapl.ru/posts/112810/?c=1
ты чё ахуел так пиздеть? ахххахаха ты всё лето сидел на фапле оставляя по 30 коментов в день, а потом аккурат под деанон тебя как ветром сдуло чисто случайно на три месяца АХХХАХАХАХАХАХХАХА
вот же пиздабол ебаный, чисто хохол
(ответить)
Дождались разъеба Сити на Эмиретс. С победой, братья-канониры. Я даже в кой-то веки зашел сюда после такого матча. Задолбало токсичных уродов читать здесь
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Автор убежище, своими моментами и своими голами Арсенал обязан себе а не шитюкам, нех принижать победу команды.
(ответить)
Этих немощей,только ленивый Эвертон не съест!!!
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5:1 или 115
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оруууууууууу
Фанаты «Арсенала» после четвертого гола кричали Пепу «Утром тебя уволят!» – ранее так делали болельщики «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «МЮ»
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Первый тайм был разведкой и когда во втором даванули, то Сити рассыпался мигом, ибо ни защиты, ни центра поля нет.
Системная крепкая команда будет такой Сити выносить в АПЛ. В этом сезоне это уже доказано. А мы разгромом только подтвердили это.
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Ты бля у них еще Кати, Тани, Лены, Оли есть..
(ответить)
где любитель тлафеев?
Последние комментарии drogba11cool в новостях
А почему не в чипси, муму решил идти по стопам чипси и скупать губастых? от 02.02.2025 16:36
Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/
(ответить)
Надругались конкретно над сисянами. Боюсь даже представить что ждёт наши синие попки на Эмирейтс.
p.s. Хочу попасть в душ к банде Артетки. Будем с Зинченко намыливать булки Хаверцу и Парти.
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Вот эти Сити днари, конечно
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эт что было.
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