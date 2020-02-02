Аморим опасается, что Мартинес получил серьезную травму
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим опасается, что его защитник Лисандро Мартинес получил серьезную травму против "Кристал Пэлас".
Домашнее поражение 0:2 от "Пэлас" оказалось дополнительно омрачено для "Юнайтед" травмой Мартинеса, который был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках во втором тайме.
Аморим предлагает дождаться, пока Мартинеса обследуют, однако Рубен опасается, что 27-летний аргентинец выбыл надолго.
"Он действительно важен для нас. Думаю, это плохая ситуация. Давайте подождем, пока его осмотрит доктор, но я думаю, это серьезная ситуация", — цитирует Аморима Evening Standard.
02.02.2025 21:00
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да сливать этого хрустального надо летом
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Карма сильная штука.
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Да и хрен с ним МУ МУ,следующий шаг_это вылет!
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