Аморим опасается, что Мартинес получил серьезную травму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим опасается, что его защитник Лисандро Мартинес получил серьезную травму против "Кристал Пэлас".

Домашнее поражение 0:2 от "Пэлас" оказалось дополнительно омрачено для "Юнайтед" травмой Мартинеса, который был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках во втором тайме.



Аморим предлагает дождаться, пока Мартинеса обследуют, однако Рубен опасается, что 27-летний аргентинец выбыл надолго.



"Он действительно важен для нас. Думаю, это плохая ситуация. Давайте подождем, пока его осмотрит доктор, но я думаю, это серьезная ситуация", — цитирует Аморима Evening Standard.