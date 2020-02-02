Аморим опасается, что Мартинес получил серьезную травму

Рубен Аморим и Лисандро Мартинес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим опасается, что его защитник Лисандро Мартинес получил серьезную травму против "Кристал Пэлас".

Домашнее поражение 0:2 от "Пэлас" оказалось дополнительно омрачено для "Юнайтед" травмой Мартинеса, который был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках во втором тайме.

Аморим предлагает дождаться, пока Мартинеса обследуют, однако Рубен опасается, что 27-летний аргентинец выбыл надолго.

"Он действительно важен для нас. Думаю, это плохая ситуация. Давайте подождем, пока его осмотрит доктор, но я думаю, это серьезная ситуация", — цитирует Аморима Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 02.02.2025 21:38 # narcot
    да сливать этого хрустального надо летом

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  2. tigerpool 02.02.2025 21:07 # tigerpool
    Карма сильная штука.

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  3. noi39 02.02.2025 21:02 # noi39
    Да и хрен с ним МУ МУ,следующий шаг_это вылет!

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