Тель согласился перейти в "Юнайтед"

Вингер "Баварии" Матис Тель согласился на переход в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на этой неделе Тель отказал "Тоттенхэму", хотя тот уже согласовал компенсацию с "Баварией" в размере 50 миллионов фунтов.



Зато Тель договорился с "Юнайтед", и в данный момент клуб с "Олд Траффорд" ведет предметные переговоры с "Баварией", сообщает Sky Sport Germany.



"Бавария" немедленно отклонила стартовое предложение "Юнайтед" насчет аренды и хочет, чтобы "красные дьяволы" либо сразу приобрели Теля, либо взяли на себя обязательство по выкупу Матиса в конце сезона.



"Арсенал", об интересе которого к Телю сообщалось ранее днем, не теряет надежд перехватить 19-летнего француза.