Тель согласился перейти в "Юнайтед"
Вингер "Баварии" Матис Тель согласился на переход в "Манчестер Юнайтед".
Ранее на этой неделе Тель отказал "Тоттенхэму", хотя тот уже согласовал компенсацию с "Баварией" в размере 50 миллионов фунтов.
Зато Тель договорился с "Юнайтед", и в данный момент клуб с "Олд Траффорд" ведет предметные переговоры с "Баварией", сообщает Sky Sport Germany.
"Бавария" немедленно отклонила стартовое предложение "Юнайтед" насчет аренды и хочет, чтобы "красные дьяволы" либо сразу приобрели Теля, либо взяли на себя обязательство по выкупу Матиса в конце сезона.
"Арсенал", об интересе которого к Телю сообщалось ранее днем, не теряет надежд перехватить 19-летнего француза.
02.02.2025 20:00
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