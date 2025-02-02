"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас", дважды пропустив от Матета

Дубль Жан-Филиппа Матета обеспечил "Кристал Пэлас" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

По сравнению с победой 0:2 над ФКСБ в Лиге Европы в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Андре Онана, Харри Магуайр, Лени Йоро, Мануэль Угарте, Амад Диалло и Алехандро Гарначо.



У "орлов" Даити Камада поменял Эберечи Эзе.



Хозяева "Олд Траффорд" начали матч с попадания Кобби Майну в основание штанги. Гости ответили на это опасным, но неточным ударом Даниэля Муньоса головой.



На 21-й минуте мог отличиться уже Исмаила Сарр, головой подправляя мяч после сильной передачи Тайрика Митчелла, однако мимо.



Затем игра успокоилась, пока на 39-й минуте Жан-Филипп Матета не вышел один на один, слегка не попав в дальний угол ворот.



Второй тайм начался с первого для "Юнайтед" попадания в створ, но Бруну Фернандеш не смог пробить своего бывшего партнера по команде Дина Хендерсона.



"Дьяволы", как обычно, активизировались после перерыва, но на 64-й минуте пропустили. Появившийся на замену Эзе навесил со штрафного, Максанс Лакруа нанес удар головой в штангу, а Матета сыграл на добивании — 0:1.



Попытки хозяев отыграться были невразумительными, а на исходе основного времени Муньос и Матета вышли вдвоем на Онана, и Жан-Филипп установил окончательный счет — 0:2.



"Юнайтед" почти ничего не создал в атаке, и результат никак не назовешь несправедливым. "Пэлас" взял три очка заслуженно.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче