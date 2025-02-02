"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас", дважды пропустив от Матета
Дубль Жан-Филиппа Матета обеспечил "Кристал Пэлас" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед".
По сравнению с победой 0:2 над ФКСБ в Лиге Европы в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Андре Онана, Харри Магуайр, Лени Йоро, Мануэль Угарте, Амад Диалло и Алехандро Гарначо.
У "орлов" Даити Камада поменял Эберечи Эзе.
Хозяева "Олд Траффорд" начали матч с попадания Кобби Майну в основание штанги. Гости ответили на это опасным, но неточным ударом Даниэля Муньоса головой.
На 21-й минуте мог отличиться уже Исмаила Сарр, головой подправляя мяч после сильной передачи Тайрика Митчелла, однако мимо.
Затем игра успокоилась, пока на 39-й минуте Жан-Филипп Матета не вышел один на один, слегка не попав в дальний угол ворот.
Второй тайм начался с первого для "Юнайтед" попадания в створ, но Бруну Фернандеш не смог пробить своего бывшего партнера по команде Дина Хендерсона.
"Дьяволы", как обычно, активизировались после перерыва, но на 64-й минуте пропустили. Появившийся на замену Эзе навесил со штрафного, Максанс Лакруа нанес удар головой в штангу, а Матета сыграл на добивании — 0:1.
Попытки хозяев отыграться были невразумительными, а на исходе основного времени Муньос и Матета вышли вдвоем на Онана, и Жан-Филипп установил окончательный счет — 0:2.
"Юнайтед" почти ничего не создал в атаке, и результат никак не назовешь несправедливым. "Пэлас" взял три очка заслуженно.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
02.02.2025 19:00
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Последние комментарии:
Походу Сити не вывезет
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Эх, были времена! Напишешь что-то такое короткое, типа "юки-нацicти, похрюкайте". И прибегают, стуча копытцами, целые стада укро-хрюклов, послушно хрюкали по 300 каментов. Щас трамп финансирование отключил - исчезли свинотки :-(. Без денег не хрюкають.
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Реалу нужно пытаться Хаверца купить, Арсенал он перерос
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Лол какой МС стал середняк.Как будто какой то Дерби Каунти одел голубые футболки...
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Усыпить эту хуйню на хаверце
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Квадратное ебло сегодня просто выебали и высушили все кому не лень. Впрочем, ничего нового.
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Загубил физрук Хаверца
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лживое уёбище даст стату, где де гей по сейвам второй сейчас или опять бросит стату за прошлый год?
https://ibb.co/LzgHMydk
02.02.2025 00:42 #
sir-alexferguson
де хеа на втором месте в топ лигах по сей
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сещерка выйди из чата!
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Спасибо Кравитцу.
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Хаверц <<<<< Нуньез
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Хааааверц!
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наш слоняра)
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Хаверц)
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02.02.2025 18:18 # удалить
narcot
если ты продолжаешь считать бомбу натовской ракетой, назревает вопрос: где ответ ядерной по Украине? суджа - это раха? куряне - это пусня?) соси натовский член дальше
02.02.2025 19:35 #
sausage
Он просто всегда очень боится быть обоссанным здесь, вертится, как уж до самого конца. Хотя казалось бы... Но почему-то всегда заканчивается именно этим.
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русня продолжает сосать натовский хуй
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мареске на заметку, где находится линия обороны арсенала, когда сити с мячем
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Ладно. Пойду смотреть Милан-Интер, пожалуй. Года 2 Италию не смотрел. Но, недавно, посмотрел Эль Классико в суперкубке и открыл для себя, что в футбол не только в АПЛ играют. Может и Италия топ, а АПЛ просто сосёт, на самом деле....
Тем более, тут уж всё очевидно. Команды разных уровней играют просто. Даже мои проклятья не помогут
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дырявое сито такое дырявое
ну ладно, тут на самом деле либо ничья либо победа подсосала нужна
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струйка чурке на сриалексе
Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК
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12 очей за 14 матчей до зоны вылета и 11 очей до спасения. сможет ли рубенчик сплавить нас в ЧШ или пронесет? интрига однако
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