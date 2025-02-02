"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас", дважды пропустив от Матета

Жан-Филипп Матета Дубль Жан-Филиппа Матета обеспечил "Кристал Пэлас" победу 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

По сравнению с победой 0:2 над ФКСБ в Лиге Европы в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Андре Онана, Харри Магуайр, Лени Йоро, Мануэль Угарте, Амад Диалло и Алехандро Гарначо.

У "орлов" Даити Камада поменял Эберечи Эзе.

Хозяева "Олд Траффорд" начали матч с попадания Кобби Майну в основание штанги. Гости ответили на это опасным, но неточным ударом Даниэля Муньоса головой.

На 21-й минуте мог отличиться уже Исмаила Сарр, головой подправляя мяч после сильной передачи Тайрика Митчелла, однако мимо.

Затем игра успокоилась, пока на 39-й минуте Жан-Филипп Матета не вышел один на один, слегка не попав в дальний угол ворот.

Второй тайм начался с первого для "Юнайтед" попадания в створ, но Бруну Фернандеш не смог пробить своего бывшего партнера по команде Дина Хендерсона.

"Дьяволы", как обычно, активизировались после перерыва, но на 64-й минуте пропустили. Появившийся на замену Эзе навесил со штрафного, Максанс Лакруа нанес удар головой в штангу, а Матета сыграл на добивании — 0:1.

Попытки хозяев отыграться были невразумительными, а на исходе основного времени Муньос и Матета вышли вдвоем на Онана, и Жан-Филипп установил окончательный счет — 0:2.

"Юнайтед" почти ничего не создал в атаке, и результат никак не назовешь несправедливым. "Пэлас" взял три очка заслуженно.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 02.02.2025 20:26 # lovrentiy
    Походу Сити не вывезет

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  2. fiezzo 02.02.2025 20:19 # fiezzo
    Эх, были времена! Напишешь что-то такое короткое, типа "юки-нацicти, похрюкайте". И прибегают, стуча копытцами, целые стада укро-хрюклов, послушно хрюкали по 300 каментов. Щас трамп финансирование отключил - исчезли свинотки :-(. Без денег не хрюкають.

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  3. alexomck 02.02.2025 20:15 # alexomck
    Реалу нужно пытаться Хаверца купить, Арсенал он перерос

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  4. skychnie-oboi 02.02.2025 20:11 # skychnie-oboi
    Лол какой МС стал середняк.Как будто какой то Дерби Каунти одел голубые футболки...

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  5. gameboy 02.02.2025 20:11 # gameboy
    Усыпить эту хуйню на хаверце

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  6. volfovich-ynwa 02.02.2025 20:10 # volfovich-ynwa
    Квадратное ебло сегодня просто выебали и высушили все кому не лень. Впрочем, ничего нового.

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  7. alexomck 02.02.2025 20:04 # alexomck
    Загубил физрук Хаверца

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  8. narcot 02.02.2025 20:02 # narcot
    лживое уёбище даст стату, где де гей по сейвам второй сейчас или опять бросит стату за прошлый год?


    https://ibb.co/LzgHMydk


    02.02.2025 00:42 #
    sir-alexferguson

    де хеа на втором месте в топ лигах по сей

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  9. electric 02.02.2025 19:58 # electric
    сещерка выйди из чата!

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  10. lebedev-rma 02.02.2025 19:58 # lebedev-rma
    Спасибо Кравитцу.

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  11. weorlfc 02.02.2025 19:57 # weorlfc
    Хаверц <<<<< Нуньез

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  12. aibolat92 02.02.2025 19:57 # aibolat92
    Хааааверц!

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  13. bembo 02.02.2025 19:56 # bembo
    наш слоняра)

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  14. sausage 02.02.2025 19:56 # sausage
    Хаверц)

    (ответить)

  15. narcot 02.02.2025 19:53 # narcot
    02.02.2025 18:18 # удалить
    narcot

    если ты продолжаешь считать бомбу натовской ракетой, назревает вопрос: где ответ ядерной по Украине? суджа - это раха? куряне - это пусня?) соси натовский член дальше


    02.02.2025 19:35 #
    sausage

    Он просто всегда очень боится быть обоссанным здесь, вертится, как уж до самого конца. Хотя казалось бы... Но почему-то всегда заканчивается именно этим.
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    русня продолжает сосать натовский хуй

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  16. bembo 02.02.2025 19:53 # bembo
    мареске на заметку, где находится линия обороны арсенала, когда сити с мячем

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  17. kellborn 02.02.2025 19:46 # kellborn
    Ладно. Пойду смотреть Милан-Интер, пожалуй. Года 2 Италию не смотрел. Но, недавно, посмотрел Эль Классико в суперкубке и открыл для себя, что в футбол не только в АПЛ играют. Может и Италия топ, а АПЛ просто сосёт, на самом деле....

    Тем более, тут уж всё очевидно. Команды разных уровней играют просто. Даже мои проклятья не помогут

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  18. bembo 02.02.2025 19:39 # bembo
    дырявое сито такое дырявое

    ну ладно, тут на самом деле либо ничья либо победа подсосала нужна

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  19. narcot 02.02.2025 19:35 # narcot
    струйка чурке на сриалексе



    Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК

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  20. insomniac 02.02.2025 19:35 # insomniac
    12 очей за 14 матчей до зоны вылета и 11 очей до спасения. сможет ли рубенчик сплавить нас в ЧШ или пронесет? интрига однако

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