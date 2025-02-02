"Тоттенхэм" победил в Премьер-Лиге впервые с декабря

"Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге в 2025 году, одолев на выезде "Брентфорд" со счетом 0:2.

Впервые в старте "пчел" на матч Премьер-Лиги вышел голкипер Хаукон Вальдимарссон. Новичок Майкл Кайоде начал матч среди запасных.



Относительно победы 3:0 над "Эльфсборгом" в Лиге Европы Майки Мур сохранил место в старте "шпор". Вернулись в состав Антонин Кински, Джед Спенс и Деян Кулусевски.



В начале матча шла обоюдоострая игра, но в створ ворот никак не могли попасть ни те, ни другие.



Наконец, на 29-й минуте счет был открыт. Капитан гостей Сон Хен Мин подал угловой, а Витали Янельт плечом отправил мяч в свои ворота — 0:1.



Вскоре Кристиан Нергор мог сравнять счет, однако Кински выручил свою команду. "Брентфорд" оказывал давление, однако "Тоттенхэм" был надежен в обороне и не забывал показывать зубы.



Во втором тайме "пчелы" продолжили нагнетать давление, несколько раз были близки к ответному голу, но в итоге пропустили второй и капитулировали. Сон сделал передачу в штрафную на рывок Пап Матара Сарра, а тот ткнул мяч в ворота — 0:2.



"Брентфорд" очень старался, но с завершающей фазой атак у хозяев была беда. "Тоттенхэм" лучше распорядился своими моментами, вдобавок удача в этот день заняла сторону "шпор".



"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче