"Тоттенхэм" победил в Премьер-Лиге впервые с декабря

Деян Кулусевски и Сон Хен Мин "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге в 2025 году, одолев на выезде "Брентфорд" со счетом 0:2.

Впервые в старте "пчел" на матч Премьер-Лиги вышел голкипер Хаукон Вальдимарссон. Новичок Майкл Кайоде начал матч среди запасных.

Относительно победы 3:0 над "Эльфсборгом" в Лиге Европы Майки Мур сохранил место в старте "шпор". Вернулись в состав Антонин Кински, Джед Спенс и Деян Кулусевски.

В начале матча шла обоюдоострая игра, но в створ ворот никак не могли попасть ни те, ни другие.

Наконец, на 29-й минуте счет был открыт. Капитан гостей Сон Хен Мин подал угловой, а Витали Янельт плечом отправил мяч в свои ворота — 0:1.

Вскоре Кристиан Нергор мог сравнять счет, однако Кински выручил свою команду. "Брентфорд" оказывал давление, однако "Тоттенхэм" был надежен в обороне и не забывал показывать зубы.

Во втором тайме "пчелы" продолжили нагнетать давление, несколько раз были близки к ответному голу, но в итоге пропустили второй и капитулировали. Сон сделал передачу в штрафную на рывок Пап Матара Сарра, а тот ткнул мяч в ворота — 0:2.

"Брентфорд" очень старался, но с завершающей фазой атак у хозяев была беда. "Тоттенхэм" лучше распорядился своими моментами, вдобавок удача в этот день заняла сторону "шпор".

"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 18:55

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  1. vagifspurs 02.02.2025 19:35 # vagifspurs
    Весь фарт потратили сегодня, значит отсосём в кубке лиги

    (ответить)

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