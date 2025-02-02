"Арсенал" заинтересован в Теле

"Арсенал" проявил интерес к возможности арендовать вингера "Баварии" Матиса Теля.

Ранее на этой неделе Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм" за 50 миллионов фунтов. Если Матис и покинет Мюнхен в зимнее трансферное окно, то только на правах аренды.



Арендовать Теля отчаянно хочет "Манчестер Юнайтед", которому нужна замена для Маркуса Рэшфорда, но теперь в борьбу за 19-летнего француза вступил "Арсенал", ослабленный травмами Букайо Сака и Габриэля Жезуса.



Как сообщает The Guardian, "Арсенал" уже установил контакт с представителями Теля, и Матис дал понять, что готов провести в Северном Лондоне остаток сезона.