"Арсенал" заинтересован в Теле
"Арсенал" проявил интерес к возможности арендовать вингера "Баварии" Матиса Теля.
Ранее на этой неделе Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм" за 50 миллионов фунтов. Если Матис и покинет Мюнхен в зимнее трансферное окно, то только на правах аренды.
Арендовать Теля отчаянно хочет "Манчестер Юнайтед", которому нужна замена для Маркуса Рэшфорда, но теперь в борьбу за 19-летнего француза вступил "Арсенал", ослабленный травмами Букайо Сака и Габриэля Жезуса.
Как сообщает The Guardian, "Арсенал" уже установил контакт с представителями Теля, и Матис дал понять, что готов провести в Северном Лондоне остаток сезона.
02.02.2025 17:00
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