"Юнайтед" приобрел Патрика Доргу
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.
Пройдя медобследование, Доргу заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2030 с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "красных дьяволов" Патрик будет под 13-м номером.
20-летний датчанин нигерийского происхождения сыграл 57 матчей за "Лечче" после своего перехода из "Норшелланна" в 2022 году.
Доргу является большим универсалом, но предполагается, что "Юнайтед" рассматривает Патрика прежде всего как левого вингбека.
"Я невероятно горжусь тем, что могу назвать себя игроком "Манчестер Юнайтед". Это очень особенный день для всей моей семьи".
"Мне не терпится начать работать с Рубеном Аморимом, его видение насчет этой команды и будущего клубы является невероятно захватывающим. Здесь есть ясный план насчет моего развития, и я чувствую, что "Манчестер Юнайтед" — идеальное место, чтобы реализовать свой потенциал и свои огромные амбиции", — сообщил Доргу.
02.02.2025 16:00
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хочу ибат писька орешек
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А почему не в чипси, муму решил идти по стопам чипси и скупать губастых?
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Потомок викингов, настоящий скандинав!
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