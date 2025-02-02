"Вест Хэм" договорился по аренде Фергюсона

"Вест Хэм" выиграл борьбу за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

Ранее в это трансферное окно "Брайтон" решил, что будет открыт к предложения по Фергюсону — как насчет аренды, так и насчет постоянного трансфера.



Несмотря на интерес множества клубов, включая "Челси" и "Тоттенхэм", Фергюсон достанется "Вест Хэму", который согласовал аренду 20-летнего ирландца на остаток сезона.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" полностью возьмет на себя зарплату Фергюсона и заплатит "Брайтону" арендную плату. Сделка не будет предусматривать опции или обязательства по выкупу.



В лондонском клубе Фергюсон воссоединится с главным тренером Грэмом Поттером, который в свое время устроил ему дебют за "Брайтон".