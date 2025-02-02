"Тоттенхэм" подтвердил переход Дансо

"Тоттенхэм" подтвердил переход центрального защитника французского "Ланса" Кевина Дансо.

Уже договорившись с "Вулверхэмптоном", в последний момент Дансо передумал и решил присоединиться к "Тоттенхэму".



"Тоттенхэм" взял Дансо в аренду до конца сезона 2024/25, после чего будет обязан выкупить Кевина за 21 миллион фунтов и заключить с ним контракт до 2030 года.



26-летний игрок сборной Австрии уже знаком с английским футболом, проведя некоторое время в академиях "Рединга" и "МК Донс", а также сыграв 10 матчей за "Саутгемптон" в сезоне 2019/20, когд он был арендован у "Аугсбурга".



Дансо поможет "Тоттенхэму" справиться с ситуацией в обороне, когда Раду Дрэгушин, Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи травмированы, а Микки Ван де Вен едва вернулся в строй.



Помимо Дансо, "шпоры" также проявляли интерес к Акселю Дисаси из "Челси" и Фикайо Томори из "Челси".