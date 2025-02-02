Джеррард может стать ассистентом в топ-клубе
Стивен Джеррард может стать ассистентом главного тренера в одном из больших английских клубов.
Ранее на этой неделе Джеррард, легенда "Ливерпуля", покинул саудовский "Аль-Иттифак", где он отработал главным тренером полтора года.
Ранее Джеррард также возглавлял "Рейнджерс" и "Астон Виллу", однако на своем следующем месте работы Стивен может отойти от ведущей роли.
Как сообщает talkSPORT, Джеррард собирается отдохнуть, чтобы затем вернуться к работе в Англии — и не обязательно в качестве главного тренера. Стивен открыт к работе ассистентом в топ-клубе, где он сможет набраться опыта и перезагрузить свою карьеру.
02.02.2025 13:00
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