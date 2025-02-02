Джеррард может стать ассистентом в топ-клубе

Стивен Джеррард Стивен Джеррард может стать ассистентом главного тренера в одном из больших английских клубов.

Ранее на этой неделе Джеррард, легенда "Ливерпуля", покинул саудовский "Аль-Иттифак", где он отработал главным тренером полтора года.

Ранее Джеррард также возглавлял "Рейнджерс" и "Астон Виллу", однако на своем следующем месте работы Стивен может отойти от ведущей роли.

Как сообщает talkSPORT, Джеррард собирается отдохнуть, чтобы затем вернуться к работе в Англии — и не обязательно в качестве главного тренера. Стивен открыт к работе ассистентом в топ-клубе, где он сможет набраться опыта и перезагрузить свою карьеру.


Метки Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2025 13:00

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  1. alexomck 02.02.2025 13:04 # alexomck
    Бриться на лысо и идти к Гвардиоле, через пару лет возглавит Челси.

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