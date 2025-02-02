Поттер: "Увольнение из "Челси" — лучшая вещь, что случалась со мной"

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер назвал свое увольнение из "Челси" "лучшей вещью", которая случалась в его жизни.

Заключив с "Челси" пятилетний контракт в сентябре 2022, Поттер проиграл 11 из своего 31 матча и уже в апреле 2023 был уволен с компенсацией в 13 миллионов фунтов.



В понедельник Поттер совершит выезд на "Стэмфорд Бридж" со своим новым клубом, однако Грэм не испытывает никакого негатива к "Челси", а даже — наоборот.



"Да, это (период в "Челси") могло сложиться лучше, но такова жизнь, и я ничего не могу с этим поделать".



"Я понимал свое положение и ситуацию в клубе, и я старался изо всех сил. Я хорошо себя вел. Я представлял клуб так хорошо, как только мог. Но в конце концов этому не суждено было сложиться".



"Как и у каждого в жизни, у вас могут быть хорошие вещи и плохие вещи, и они делаю вас лучше, если вы используете их правильным образом. Я это сделал, поэтому я благодарен за полученный опыт. Я благодарен за проведенное в "Челси" время, потому что это привело меня сюда, а я, очевидно, рад оказаться здесь".



"Ищу ли я мести? Нет, я так не думаю. Конечно, я бы хотел, чтобы это сложилось лучше. Абсолютно. Я не хотел терять свою работу".



"В то же время я оглядываюсь сейчас назад, и это, возможно, лучшая вещь, что случалась со мной, и следующие 10-20 лет будут замечательными благодаря полученному мной опыту".



"Я не испытываю негатива к "Челси", у меня по-прежнему хорошие отношения со многими людьми там. Я желаю им успеха, за исключением наших матчей против них".



"Иногда опыт, который травматичнее, тяжелее и напряженнее, является тем, что может сделать наибольшую разницу в плане роста и развития", — цитирует Поттера Evening Standard.