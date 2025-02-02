Постекоглу уверен, что "Тоттенхэм" по-прежнему привлекателен для игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу уверен, что его клуб сохраняет привлекательность для потенциальных новичков.

В преддверии этого уикенда "Тоттенхэм" занимал только 15-е место в Премьер-Лиге, что, как кажется, может отпугнуть игроков, за которыми охотятся "шпоры" на трансферном рынке.



Однако "Тоттенхэм" с успехом продолжает борьбу на трех других фронтах, сохраняя шансы на трофеи, поэтому Постекоглу не ставит под сомнение привлекательность своего клуба.



"По-прежнему ли "Тоттенхэм" привлекателен? Это зависит от того, что игроки ищут".



"На это можно смотреть двумя способами. Окей, наша форма в лиге оставляет желать лучшего, но здесь есть довольно большие возможности достичь успеха в заключительные три-четыре месяца сезона".



"Это по-прежнему большой клуб, это по-прежнему клуб, который может сражаться за трофеи, и вопрос в том, видит ли прямо сейчас игрок этот потенциал, который определенно вижу я. Если это слишком сложно представить, то этот игрок, наверное, нам не подходит", — цитирует Постекоглу BBC.