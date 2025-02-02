Гвардиола поведал, что Бускетс не захотел заменить Родри

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс отказался стать заменой для травмированного Родри.

В 2008 году именно Гвардиола устроил Бускетсу дебют за "Барселону" в Ла Лиге. Вместе пара завоевала множество трофеев.



С недавних пор Бускетс выступает за "Интер Майами" вместе с другими легендами "Барселоны" вроде Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жорди Альбы.



Бускетса и Гвардиолу также объединяет общий агент в лице Пере, брата Хосепа, однако их воссоединение в "Сити" никогда не было возможным.



"Нет, шансов на это не было, потому что он так счастлив в Майами. Там такая приятная погода!"



"Я разговаривал с Серхио — не по этому вопросу, но много, много раз, довольно часто. У нас общий агент, поэтому я на связи с ним много лет", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.