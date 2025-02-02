Кунья заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Нападающий Матеус Кунья положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с "Вулверхэмптоном" новый контракт на четыре с половиной года.

Слухи о том, что Кунья договорился с "Вулверхэмптоном" о продлении сотрудничества, появились еще несколько недель назад, но поскольку этому долгое время не поступало подтверждение, пресса принялась с новой силой спекулировать насчет будущего Матеуса.



Кунью сватали в различные клубы, включая "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и "Астон Виллу", но в итоге Матеус все же подписал с "Вулверхэмптоном" новый контракт и сделал это, не дожидаясь закрытия зимнего трансферного окна.



Теперь будущее Куньи связано с "Вулверхэмптоном" до 2029 года, но если верить Daily Mail, новый контракт 25-летнего бразильца содержит пункт об отступных в 62.5 млн. фунтов, и активировать этот пункт можно будет уже после окончания сезона.



В этом сезоне Кунья забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, где после победы 2:0 над "Астон Виллой" накануне "волки" покинули зону вылета.