"Тоттенхэм" увел Дансо из под носа у "Вулверхэмптона"

"Тоттенхэм" достиг договоренности о приобретении центрального защитника французского "Ланса" Кевина Дансо.

Ранее в это трансферное окно переговоры насчет Дансо вел "Вулверхэмптон". "Волки" пришли к соглашению и с "Лансом", и с самим Кевином.



В воскресенье Дансо ждали на "Молинью" для медобследования, однако в субботу представители 26-летнего игрока сборной Австрии уведомили "Вулверхэмптона", что планы их клиента изменились.



Как сообщает The Athletic, теперь Дансо направляется в "Тоттенхэм" по сделке стоимостью 21 миллион фунтов. Кевин уже согласовал со "шпорами" контракт на четыре с половиной года.



Дансо уже знаком с Премьер-Лигой, сыграв 10 матчей за "Саутгемптон" в сезоне 2019/20 на правах аренды из "Аугсбурга".