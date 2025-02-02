"Вилла" согласовала аренду Асенсио

"Астон Вилла" согласовала переход атакующего полузащитника ПСЖ и сборной Испании Марко Асенсио.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери известен как давний поклонник таланта Асенсио, пытаясь заполучить своего соотечественника в предыдущие трансферные окна.



На сей раз Эмери это удалось, и 29-летний Асенсио проведет на "Вилла Парк" остаток сезона 2024/25, утверждает The Athletic.



Ранее в это окно "Вилла" пригласила Дониэлла Малена, однако бирмингемцам потребовался еще один атакующий игрок, потому что Джон Дуран покинул команду вслед за Эмилиано Буэндиа.



Если не случится никаких неожиданностей, Асенсио сможет дебютировать за "Виллу" в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма" в следующее воскресенье.



Согласование сделки по Асенсио никак не повлияет на намерение "Виллы" арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.