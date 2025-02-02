24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 февраля, тремя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Брентфорд" забил больше всех голов дома в этом сезоне Премьер-Лиги (29), но при этом четыре из пяти последних матчей на своем поле во всех соревнованиях проиграл. Из 30 последних доступных очков в чемпионате "Тоттенхэм" набрал только четыре. Пчелы" выиграли лишь одну из семи встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге, все три домашних завершив вничью.



Кристиан Нергор и Кевин Шаде готовы сыграть за "Брайтон", несмотря на то, что были вынужденно заменены в предыдущем матче. Итан Пиннок возобновил тренировки. Рико Генри пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Майкл Кайоде может дебютировать за свой новый клуб.



Защитник Раду Дрэгушин пополнил лазарет "Тоттенхэма", но Микки Ван ден Вен, Джед Спенс и Серхио Регилон снова в строю. Кристиан Ромеро едва приступил к тренировкам после травмы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не забивал до перерыва в 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех. С начала декабря "Кристал Пэлас" набрал 13 очков на выезде — больше всех в дивизионе на момент начала тура. "Орлы" одержали три победы в пяти последних выездах к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" вновь будет лишен Джонни Эванса, Люка Шоу и Мейсона Маунта.



"Пэлас" в остатке сезона будет обходиться без Чади Риада и Шейка Дукуре. Эберечи Эзе пропустит этот матч из-за травмы стопы. Выздоровевшие Адам Уортон и Матеус Франка должны попасть в заявку.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" может продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 14 матчей, что стало бы лучшей серией при Микеле Артете. "Манчестер Сити" забил 18 голов в чемпионате с Рождества — больше всех. "Канониры" не проиграли ни одной из трех последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге (1 победа, 2 ничьи), хотя до этого потерпели 12 поражений кряду.



Голкипер "Арсенала" Давид Райя пропустил матч Лиги Чемпионов против "Жироны" посреди недели и находится под вопросом. Майлс Льюис-Скелли доступен после того, как его красная карточка против "Вулверхэмптона" была аннулирована в результате апелляции. Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Вингер Оскар Бобб может сыграть за "Сити" впервые после травмы. Рубен Диаш, Натан Аке, Родри и Жереми Доку команде не помогут.