24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 2 февраля, тремя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 17:00
"Брентфорд" забил больше всех голов дома в этом сезоне Премьер-Лиги (29), но при этом четыре из пяти последних матчей на своем поле во всех соревнованиях проиграл. Из 30 последних доступных очков в чемпионате "Тоттенхэм" набрал только четыре. Пчелы" выиграли лишь одну из семи встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге, все три домашних завершив вничью.
Кристиан Нергор и Кевин Шаде готовы сыграть за "Брайтон", несмотря на то, что были вынужденно заменены в предыдущем матче. Итан Пиннок возобновил тренировки. Рико Генри пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Майкл Кайоде может дебютировать за свой новый клуб.
Защитник Раду Дрэгушин пополнил лазарет "Тоттенхэма", но Микки Ван ден Вен, Джед Спенс и Серхио Регилон снова в строю. Кристиан Ромеро едва приступил к тренировкам после травмы.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" не забивал до перерыва в 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех. С начала декабря "Кристал Пэлас" набрал 13 очков на выезде — больше всех в дивизионе на момент начала тура. "Орлы" одержали три победы в пяти последних выездах к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге.
"Юнайтед" вновь будет лишен Джонни Эванса, Люка Шоу и Мейсона Маунта.
"Пэлас" в остатке сезона будет обходиться без Чади Риада и Шейка Дукуре. Эберечи Эзе пропустит этот матч из-за травмы стопы. Выздоровевшие Адам Уортон и Матеус Франка должны попасть в заявку.
АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" может продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 14 матчей, что стало бы лучшей серией при Микеле Артете. "Манчестер Сити" забил 18 голов в чемпионате с Рождества — больше всех. "Канониры" не проиграли ни одной из трех последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге (1 победа, 2 ничьи), хотя до этого потерпели 12 поражений кряду.
Голкипер "Арсенала" Давид Райя пропустил матч Лиги Чемпионов против "Жироны" посреди недели и находится под вопросом. Майлс Льюис-Скелли доступен после того, как его красная карточка против "Вулверхэмптона" была аннулирована в результате апелляции. Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.
Вингер Оскар Бобб может сыграть за "Сити" впервые после травмы. Рубен Диаш, Натан Аке, Родри и Жереми Доку команде не помогут.
02.02.2025 06:00
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Последние комментарии:
Шалом, мусульмане (вроде, у вас такое приветствие). Решил провести социологическое исследование среди столь уважаемых людей. Не могли бы вы оценить по десятибалльной школе, насколько сильно вас бил ваш отец?
Свои оценки нужно оставлять под данным комментарием.
p.s. Если же у вас не было отца, либо у вас, как у сургутской носатой игрушки, был отчим, то можете воздержаться от участия в данном социологическом исследовании. Спасибо.
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щас так подумал, что после того удаления Райса против Брайтона я не увидел даже ни одной ЖК игрокам, которые откидывали мяч после штрафного. хотя таких ситуаций было штук 7-8 на моей памяти, при том что я почти не смотрю апл.
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