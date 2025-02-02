Слот признал, что "Ливерпулю" повезло победить "Борнмут"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команде повезло одержать победу 0:2 над "Борнмутом".

В субботу "Ливерпуль" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Борнмута" в Премьер-Лиге, одержав победу благодаря дублю Мохамеда Салаха.



Слот признает, что в этот день удача была на стороне "Ливерпуля", однако Арне не считает, что его команде повезло с назначением пенальти, потому что это было абсолютно справедливое решение.



"Если вы хотите одержать победу здесь, вам, возможно, нужно немного удачи, потому что грани такие маленькие".



"В случае пенальти едва не случился офсайд; в случае с их голом, который мог сделать счет 1:1, офсайд был минимальным; они дважды попали в штангу".



"У нас тоже были свои моменты, но мы выиграли этот матч с небольшим перевесом".



"Мы не были невезучими, скажем это так".



"Я не видел повторы эпизода с пенальти, но один из моих игроков явно выходил один на один с голкипером, и он упал. Так что это либо нырок, либо до него дотронулись. А если до него дотронулись, то это пенальти, на мой взгляд".



"Я могу вспомнить три, четыре, пять примеров, когда у нас не было удачи или решения, которое мы заслуживали. С этим всегда сложно в футболе, люди всегда будут говорить, что здесь "Ливерпулю" или конкретному игроку повезло".



"Но удача здесь не при чем, это явный выход один на один", — цитирует Слота The Independent.



