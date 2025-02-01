"Боруссия" ведет переговоры по Чуквуэмеке

Дортмундская "Боруссия" вступила в переговоры насчет аренды полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеки.

Летом 2022 "Челси" потратил 20 миллионов фунтов на приобретение Чуквуэмеки у "Астон Виллы", однако Кэрни так и не раскрылся на "Стэмфорд Бридж", во многом — из-за травм.



В этом сезоне Чуквуэмека провел только пять матчей за "Челси", ни разу не появившись на поле в рамках Премьер-Лиги, и теперь жаждет уйти ради регулярной игровой практики.



Как сообщает The Guardian, свои запросы насчет Чуквуэмеки также сделали "Ювентус" и "Порту", но в данный момент "Челси" договаривается именно с "Боруссией", которая может получить опцию выкупа 21-летнего англичанина.