"Боруссия" ведет переговоры по Чуквуэмеке
Дортмундская "Боруссия" вступила в переговоры насчет аренды полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеки.
Летом 2022 "Челси" потратил 20 миллионов фунтов на приобретение Чуквуэмеки у "Астон Виллы", однако Кэрни так и не раскрылся на "Стэмфорд Бридж", во многом — из-за травм.
В этом сезоне Чуквуэмека провел только пять матчей за "Челси", ни разу не появившись на поле в рамках Премьер-Лиги, и теперь жаждет уйти ради регулярной игровой практики.
Как сообщает The Guardian, свои запросы насчет Чуквуэмеки также сделали "Ювентус" и "Порту", но в данный момент "Челси" договаривается именно с "Боруссией", которая может получить опцию выкупа 21-летнего англичанина.
01.02.2025 23:00
Просмотров: 168
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
(Л)идер, капитан, легенда!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий