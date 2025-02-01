Трент получил травму против "Борнмута"
Победа 0:2 над "Борнмутом" оказалась омрачена для "Ливерпуля" мышечной травмой защитника Трента Александер-Арнольда.
26-летний Александер-Арнольд не играл посреди недели, когда "Ливерпуль" совершал выезд к ПСВ в Лиге Чемпионов, однако эта передышка не уберегла Трента от травмы в субботу.
Александер-Арнольд бы заменен на 70-й минуте матча Премьер-Лиги против "Борнмута" и теперь, вероятно, пропусти ответную полуфинальную встречу Кубка Лиги с "Тоттенхэмом" на следующей неделе.
"В самом деле, это негатив. Никогда не бывает приятно видеть, как игрок оказывается на газоне. Нам нужно подождать и посмотреть, насколько это плохо. Я буду удивлен, если он сыграет в четверг".
"Давайте не будем спешить с выводами, но обычно, если игрок оказывается на газоне, он выбывает на несколько дней, как минимум. Надеюсь, это и будет несколько дней", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота talkSPORT.
01.02.2025 22:00
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Как же он заебал всех в этом сезоне, днище дырявое
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