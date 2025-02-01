Рэшфорд попрощался с партнерами по "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд попрощался со своими партнерами по "Манчестер Юнайтед" и теперь направляется в "Астон Виллу".

В данный момент "Вилла" и "Юнайтед" обсуждают заключительные детали сделки, которые позволят Рэшфорду провести остаток сезона в Бирмингеме.



Предполагается, что "Вилла" возьмет Рэшфорда в аренду с опцией выкупа и будет выплачивать 60 процентов от зарплаты Маркуса в 350,000 фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, в субботу Рэшфорд попрощался с игроками "Юнайтед" и персоналом клуба на базе в Каррингтоне. Маркус уже дал свое согласие присоединиться к команде Унаи Эмери, и сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.



Рэшфорд поможет "Вилле" справиться с потерей Джона Дурана, который накануне завершил свой переход в "Аль-Наср".