Рэшфорд попрощался с партнерами по "Юнайтед"
Нападающий Маркус Рэшфорд попрощался со своими партнерами по "Манчестер Юнайтед" и теперь направляется в "Астон Виллу".
В данный момент "Вилла" и "Юнайтед" обсуждают заключительные детали сделки, которые позволят Рэшфорду провести остаток сезона в Бирмингеме.
Предполагается, что "Вилла" возьмет Рэшфорда в аренду с опцией выкупа и будет выплачивать 60 процентов от зарплаты Маркуса в 350,000 фунтов в неделю.
Как сообщает Daily Mail, в субботу Рэшфорд попрощался с игроками "Юнайтед" и персоналом клуба на базе в Каррингтоне. Маркус уже дал свое согласие присоединиться к команде Унаи Эмери, и сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.
Рэшфорд поможет "Вилле" справиться с потерей Джона Дурана, который накануне завершил свой переход в "Аль-Наср".
01.02.2025 21:00
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И тут «потеря» Дурана))) Кому бы ещё так потерять чувака за 70 млн.
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