Рэшфорд попрощался с партнерами по "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд попрощался со своими партнерами по "Манчестер Юнайтед" и теперь направляется в "Астон Виллу".

В данный момент "Вилла" и "Юнайтед" обсуждают заключительные детали сделки, которые позволят Рэшфорду провести остаток сезона в Бирмингеме.

Предполагается, что "Вилла" возьмет Рэшфорда в аренду с опцией выкупа и будет выплачивать 60 процентов от зарплаты Маркуса в 350,000 фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Mail, в субботу Рэшфорд попрощался с игроками "Юнайтед" и персоналом клуба на базе в Каррингтоне. Маркус уже дал свое согласие присоединиться к команде Унаи Эмери, и сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.

Рэшфорд поможет "Вилле" справиться с потерей Джона Дурана, который накануне завершил свой переход в "Аль-Наср".


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2025 21:00

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  1. sausage 01.02.2025 21:03 # sausage
    И тут «потеря» Дурана))) Кому бы ещё так потерять чувака за 70 млн.

    (ответить)

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