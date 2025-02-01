Салах принес "Ливерпулю" победу против "Борнмута"

Дубль Мохамеда Салаха обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в непростом матче против "Борнмута".

Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно победы 5:0 над "Ноттингем Форест".



Главный тренер "красных" Арне Слот тоже решил не делать перестановок в составе и доверился тем же 11 игрокам, которые начинали победный матч против "Ипсвича" неделю назад (4:1).



В первые 20 минут команды по разу размяли голкипера друг друга, а Антуан Семеньо с острого угла сотряс штангу ворот гостей.



Постепенно "Ливерпуль" освоился и на 27-й минуте заработал пенальти. Льюис Кук фолом остановил Коди Гакпо в штрафной, а Мохамед Салах с 11-метровой отметки не промахнулся — 0:1.



На 37-й минуте Дэвид Брукс поразил ворота Алиссона, пробив в касание после прострела Милоша Керкеза поперек штрафной, однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.



С началом второго тайма "Борнмут" перехватил инициативу и принялся подвергать своего соперника давлению.



На 70-й минуте хозяева имели верный шанс сравнять счет. Маркус Тавернье обводящим ударом с дистанции попал в штангу, а Джастин Клюйверт, пытаясь сыграть на добивании, невероятным образом промахнулся.



Вскоре "вишенки" поплатились за свой промах. Салах получил мяч на правом краю штрафной, чуть оторвался от опекуна и левой ногой отправил снаряд в дальний угол ворот — 0:2.



"Борнмут" не перестал атаковать после второго пропущенного гола, но время было на исходе, и счет уже не изменился.



"Борнмут" был очень хорош, особенно в начале второго тайма. "Вишенки" вполне могли сравнять счет, но вместо этого пропустили еще раз и потерпели поражение.



"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче