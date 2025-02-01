Салах принес "Ливерпулю" победу против "Борнмута"

Мохамед Салах Дубль Мохамеда Салаха обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в непростом матче против "Борнмута".

Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно победы 5:0 над "Ноттингем Форест".

Главный тренер "красных" Арне Слот тоже решил не делать перестановок в составе и доверился тем же 11 игрокам, которые начинали победный матч против "Ипсвича" неделю назад (4:1).

В первые 20 минут команды по разу размяли голкипера друг друга, а Антуан Семеньо с острого угла сотряс штангу ворот гостей.

Постепенно "Ливерпуль" освоился и на 27-й минуте заработал пенальти. Льюис Кук фолом остановил Коди Гакпо в штрафной, а Мохамед Салах с 11-метровой отметки не промахнулся — 0:1.

На 37-й минуте Дэвид Брукс поразил ворота Алиссона, пробив в касание после прострела Милоша Керкеза поперек штрафной, однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.

С началом второго тайма "Борнмут" перехватил инициативу и принялся подвергать своего соперника давлению.

На 70-й минуте хозяева имели верный шанс сравнять счет. Маркус Тавернье обводящим ударом с дистанции попал в штангу, а Джастин Клюйверт, пытаясь сыграть на добивании, невероятным образом промахнулся.

Вскоре "вишенки" поплатились за свой промах. Салах получил мяч на правом краю штрафной, чуть оторвался от опекуна и левой ногой отправил снаряд в дальний угол ворот — 0:2.

"Борнмут" не перестал атаковать после второго пропущенного гола, но время было на исходе, и счет уже не изменился.

"Борнмут" был очень хорош, особенно в начале второго тайма. "Вишенки" вполне могли сравнять счет, но вместо этого пропустили еще раз и потерпели поражение.

"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1387

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Последние комментарии:




  1. hachidio 01.02.2025 21:10 # hachidio
    Алисон, кстати, топ-матч провел. Если честно, то уже давно превзошел таких персонажей, как Пидор Чех и Дэвид Симэн(классная фамилия, хотел бы такую). Всегда нравился этот бразильский альфач и дело не в том, что он напоминает мне одного из пограничников, которые оприходовали мою кошерную целочку 3 года назад. С таким голкипером не страшно и на войну идти. Чемпионство все ближе, братья! YNWA

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  2. shearer1 01.02.2025 21:05 # shearer1
    Волки хороши против льва аля щель си

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  3. sausage 01.02.2025 21:05 # sausage
    Рэшфорд в Виллу. Интересно. Теперь у вилланов будет свой депутат. Мб разозлится и порвёт АПЛочку?

    (ответить)

  4. hachidlo 01.02.2025 21:02 # hachidlo
    Осторожно! Славянский ген зашкаливает:

    https://imgur.com/a/W7iOuDb

    (ответить)

  5. hachidio 01.02.2025 21:01 # hachidio
    01.02.2025 20:15 #
    thegodfather

    Беспокоишся?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112791/?c=1

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  6. hachidio 01.02.2025 20:57 # hachidio
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

    2025 БУДЕТ ЗА НАМИ

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  7. sausage 01.02.2025 20:42 # sausage
    Волки-Вилла бодренько начали.

    (ответить)

  8. zaeba1l 01.02.2025 20:39 # zaeba1l
    Про рабочие руки в США советую посмотреть это видео
    https://www.youtube.com/watch?v=g-WtdvpP91U&;t=917s

    Мне очень понравилось. Я бы тож рванул туды будь помоложе.

    (ответить)

  9. dexter 01.02.2025 20:35 # dexter
    01.02.2025 19:15 #
    narcot

    2 долбоёба даже не понимают, откуда берутся рабочие руки в сша))) и что станет с конечной стоимостью товаров после переноса производства в сша ухахахахахахах))) какие дауны



    01.02.2025 17:48 #
    fortyseventh

    Этот долбоеб не понимает, что с переносом производства в США, открываются рабочие места, в основном для американцев, которые будут обходиться дороже, но при этом их зарплата и налоги будут поступать в бюджет США, а не какой-то азиатской или латиноамериканской страы.
    (ответить)

    01.02.2025 18:01 #
    dexter

    База!

    А еще вырастет качество продукции. При этом компании будут оставаться конкурентноспособными не только на внутреннем рынке, но и на мировом. К тому же разбавит перегретый пласт обслуживающего персонала в штатах.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112777/?c=1

    (ответить)

    dexter 01.02.2025 19:49 # удалить
    dexter

    Снова квадратная лошара сгорела отдельным. Ну что за попуск...

    Из топ 8 по продажам авто в США - 5 представители США

    Ford F-Series производство США
    Dodge Ram производство США
    Chevrolet Silverado производство США, Канада Мексика.
    Tesla - США.
    GMC -США, Канада.

    Хуйло квадратное, расскажи, почему американцы скупают "american made"? И что там с конечной стоимостью?)

    (ответить)
    fortyseventh 01.02.2025 20:04 #
    fortyseventh

    Добавлю к БАЗЕ

    Toyota Motor Corp. сообщила, что начнёт сборку электромобилей в США в 2025 году

    Хрюкало, ты там как, живой?

    Источник: http://fapl.ru/posts/112777/?c=1#c8015301

    Хрюндель квадратный, будешь оправдываться или снова метнешь стрелку в сторону РФ?

    (ответить)

  10. sausage 01.02.2025 20:32 # sausage
    Салах сегодня гол месяца оформил.

    (ответить)

  11. gavriil 01.02.2025 20:26 # gavriil
    Шутка дня:

    Салах 2000!

    (ответить)

  12. zaeba1l 01.02.2025 20:26 # zaeba1l
    Ничего особенного в сегодняшнем матче не было.
    Просто очередные 3 очка. Салах феномен.
    Ван Дейк явно провел работу с коллегами в защите слева и справа.
    А вот напы расслабились. Салаха надо переподписать. Его Аллах поддерживает! Ляиляха илля Ллах!

    (ответить)

  13. superperez101 01.02.2025 20:25 # superperez101
    второй гол бедного кепу прям заколдовал.
    тот мячик провожал так беспомощно своей бестолковкой.
    пенс, хуле

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  14. gavriil 01.02.2025 20:24 # gavriil
    Привет, Крот!

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  15. dexter 01.02.2025 20:23 # dexter
    На страпоне квадрик скачет
    Утопили в говне скамчик
    Квадрик маленький не плачь
    Набутылился и спать

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  16. narcot 01.02.2025 20:22 # narcot
    напоминает одно усатое ничтожество, проигравшее вчерашней котлежарке


    В Свердловской области действующий мэр, который претендовал на четвертый срок, проиграл выборы жене своего водителя, выступавшей кандидатом-спойлером. Несмотря на то, что женщина набрала в три раза больше голосов, чем её соперник, она отказалась вступить в должность.

    (ответить)

  17. hachidlo 01.02.2025 20:19 # hachidlo
    Как будто в комментарии какого-то сайта kavkaz.ararat.dag зашёл.

    (ответить)

  18. weorlfc 01.02.2025 20:19 # weorlfc
    Египетский король просто князь Ливерпульский!

    (ответить)

  19. shearer1 01.02.2025 20:19 # shearer1
    Ну чё, ждём потерь "очков" у мц и щельси

    (ответить)

  20. liverpo0ol 01.02.2025 20:18 # liverpo0ol
    Чорли
    ЛК
    ЛЕ
    УДАЧИ!

    (ответить)

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