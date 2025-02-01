Салах принес "Ливерпулю" победу против "Борнмута"
Дубль Мохамеда Салаха обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в непростом матче против "Борнмута".
Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно победы 5:0 над "Ноттингем Форест".
Главный тренер "красных" Арне Слот тоже решил не делать перестановок в составе и доверился тем же 11 игрокам, которые начинали победный матч против "Ипсвича" неделю назад (4:1).
В первые 20 минут команды по разу размяли голкипера друг друга, а Антуан Семеньо с острого угла сотряс штангу ворот гостей.
Постепенно "Ливерпуль" освоился и на 27-й минуте заработал пенальти. Льюис Кук фолом остановил Коди Гакпо в штрафной, а Мохамед Салах с 11-метровой отметки не промахнулся — 0:1.
На 37-й минуте Дэвид Брукс поразил ворота Алиссона, пробив в касание после прострела Милоша Керкеза поперек штрафной, однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.
С началом второго тайма "Борнмут" перехватил инициативу и принялся подвергать своего соперника давлению.
На 70-й минуте хозяева имели верный шанс сравнять счет. Маркус Тавернье обводящим ударом с дистанции попал в штангу, а Джастин Клюйверт, пытаясь сыграть на добивании, невероятным образом промахнулся.
Вскоре "вишенки" поплатились за свой промах. Салах получил мяч на правом краю штрафной, чуть оторвался от опекуна и левой ногой отправил снаряд в дальний угол ворот — 0:2.
"Борнмут" не перестал атаковать после второго пропущенного гола, но время было на исходе, и счет уже не изменился.
"Борнмут" был очень хорош, особенно в начале второго тайма. "Вишенки" вполне могли сравнять счет, но вместо этого пропустили еще раз и потерпели поражение.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.02.2025 20:00
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Последние комментарии:
Алисон, кстати, топ-матч провел. Если честно, то уже давно превзошел таких персонажей, как Пидор Чех и Дэвид Симэн(классная фамилия, хотел бы такую). Всегда нравился этот бразильский альфач и дело не в том, что он напоминает мне одного из пограничников, которые оприходовали мою кошерную целочку 3 года назад. С таким голкипером не страшно и на войну идти. Чемпионство все ближе, братья! YNWA
(ответить)
Волки хороши против льва аля щель си
(ответить)
Рэшфорд в Виллу. Интересно. Теперь у вилланов будет свой депутат. Мб разозлится и порвёт АПЛочку?
(ответить)
Осторожно! Славянский ген зашкаливает:
https://imgur.com/a/W7iOuDb
(ответить)
01.02.2025 20:15 #
thegodfather
Беспокоишся?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112791/?c=1
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
2025 БУДЕТ ЗА НАМИ
(ответить)
Волки-Вилла бодренько начали.
(ответить)
Про рабочие руки в США советую посмотреть это видео
https://www.youtube.com/watch?v=g-WtdvpP91U&;t=917s
Мне очень понравилось. Я бы тож рванул туды будь помоложе.
(ответить)
01.02.2025 19:15 #
narcot
2 долбоёба даже не понимают, откуда берутся рабочие руки в сша))) и что станет с конечной стоимостью товаров после переноса производства в сша ухахахахахахах))) какие дауны
01.02.2025 17:48 #
fortyseventh
Этот долбоеб не понимает, что с переносом производства в США, открываются рабочие места, в основном для американцев, которые будут обходиться дороже, но при этом их зарплата и налоги будут поступать в бюджет США, а не какой-то азиатской или латиноамериканской страы.
(ответить)
01.02.2025 18:01 #
dexter
База!
А еще вырастет качество продукции. При этом компании будут оставаться конкурентноспособными не только на внутреннем рынке, но и на мировом. К тому же разбавит перегретый пласт обслуживающего персонала в штатах.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112777/?c=1
(ответить)
dexter 01.02.2025 19:49 # удалить
dexter
Снова квадратная лошара сгорела отдельным. Ну что за попуск...
Из топ 8 по продажам авто в США - 5 представители США
Ford F-Series производство США
Dodge Ram производство США
Chevrolet Silverado производство США, Канада Мексика.
Tesla - США.
GMC -США, Канада.
Хуйло квадратное, расскажи, почему американцы скупают "american made"? И что там с конечной стоимостью?)
(ответить)
fortyseventh 01.02.2025 20:04 #
fortyseventh
Добавлю к БАЗЕ
Toyota Motor Corp. сообщила, что начнёт сборку электромобилей в США в 2025 году
Хрюкало, ты там как, живой?
Источник: http://fapl.ru/posts/112777/?c=1#c8015301
Хрюндель квадратный, будешь оправдываться или снова метнешь стрелку в сторону РФ?
(ответить)
Салах сегодня гол месяца оформил.
(ответить)
Шутка дня:
Салах 2000!
(ответить)
Ничего особенного в сегодняшнем матче не было.
Просто очередные 3 очка. Салах феномен.
Ван Дейк явно провел работу с коллегами в защите слева и справа.
А вот напы расслабились. Салаха надо переподписать. Его Аллах поддерживает! Ляиляха илля Ллах!
(ответить)
второй гол бедного кепу прям заколдовал.
тот мячик провожал так беспомощно своей бестолковкой.
пенс, хуле
(ответить)
Привет, Крот!
(ответить)
На страпоне квадрик скачет
Утопили в говне скамчик
Квадрик маленький не плачь
Набутылился и спать
(ответить)
напоминает одно усатое ничтожество, проигравшее вчерашней котлежарке
В Свердловской области действующий мэр, который претендовал на четвертый срок, проиграл выборы жене своего водителя, выступавшей кандидатом-спойлером. Несмотря на то, что женщина набрала в три раза больше голосов, чем её соперник, она отказалась вступить в должность.
(ответить)
Как будто в комментарии какого-то сайта kavkaz.ararat.dag зашёл.
(ответить)
Египетский король просто князь Ливерпульский!
(ответить)
Ну чё, ждём потерь "очков" у мц и щельси
(ответить)
Чорли
ЛК
ЛЕ
УДАЧИ!
(ответить)
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