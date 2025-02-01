"Вест Хэм" обсуждает покупку Крупи

"Вест Хэм" вступил в переговоры о покупке нападающего французского "Лорьяна" Эли Жуниора Крупи.

По информации Sky Sports, сумма трансфера Крупи может составить около 40 миллионов евро (33 млн. фунтов).



Крупи является продуктом академии "Лорьяна", за первую команду дебютировав в июне 2023. В этом сезоне 18-летний француз ивуарийского происхождения забил девять голов в 17 матчах Лиги 2.



Добавим, ранее в зимнее окно "Вест Хэм" не смог заполучить Джона Дурана. Также "молотобойцы" сохраняют интерес к Эвану Фергюсону из "Брайтона".

