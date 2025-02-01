"Форест" забил семь безответных голов "Брайтону"

"Ноттингем Форест" сокрушил "Брайтон" со счетом 7:0, укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

"Форест" удалось открыть счет уже на 12-й минуте, когда Льюис Данк поразил собственные ворота, пытаясь прервать прострел Моргана Гиббс-Уайта — 1:0.



В середине первого тайма Гиббс-Уайт отличился уже без помощи соперника, головой замкнув подачу углового от Энтони Эланги — 2:0.



Вскоре Янкуба Минте едва не отыграл один гол, но затем "лесники" продолжили разрывать оборону "Брайтон" и на 31-й минуте сделали счет крупным. На сей раз на подачу Эланги откликнулся Крис Вуд — 3:0.



На 64-й минуте связка Эланги и Вуда сработала снова. Энтони ворвался в штрафную по правому краю и прострелил к воротам на Криса — 4:0.



Спустя четыре минуты Тарик Лэмпти явным образом повалил в своей штрафной Гиббс-Уайта, и Вуд четко реализовал назначенный пенальти — 5:0.



На 89-й минуте Неко Уильямс еще раз продырявил оборону "чаек", сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Тайво Авоньи — 6:0.



Сразу же "Брайтон" пропустил седьмой и заключительный гол. Барт Вербюгген просто подарил мяч Жоте Силве, который ворвался в штрафную и направил снаряд между ног голкипера — 7:0.



"Ноттингем Форест" — "Брайтон". Отчет о матче