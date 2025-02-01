"Пэлас" договаривается по аренде Чилуэлла

"Кристал Пэлас" вступил в переговоры насчет аренды левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

Чилуэлл сыграл только один матч в этом сезоне, появившись на замену против "Барроу" в Кубке Лиги в сентябре.



Бен с самого сначала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески, но ни прошлым летом, ни сейчас не спешит покидать "Стэмфорд Бридж".



Тем не менее, шансы на уход Чилуэлла сохраняются. Как сообщает Sky Sports, "Пэлас" может арендовать 28-летнего англичанина на остаток сезона.



В "Пэлас" Чилуэллу пришлось бы конкурировать с Тайриком Митчеллом, который является незаменимым игроком в команде Оливера Гласнера, часто исполняя роль вингбека.



Добавим, летом 2020 Чилуэлл был куплен "Челси" у "Лестера" за 50 миллионов фунтов.