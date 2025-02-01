"Юнайтед" переманил Хевена из "Арсенала"

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении защитника "Арсенала" и юношеской сборной Англии U-19 Эйдена Хевена.

Хевен прибыл в "Арсенал" 13-летним мальчишкой в 2019 году, а в октябре дебютировал за первую команду "канониров", появившись на замену в матче Кубка Лиги против "Престона".



Тот матч так и остался единственным официальным для Хейдена за "Арсенал", который выручил за 18-летнего англичанина немногим более 1 миллиона фунтов.



В своем заявлении "Юнайтед" сообщает, что Хейден заключил контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев и сразу становится частью команды Рубена Аморима.



"Он уже является крайне талантливым защитником, который готов присоединиться к нашей первой команде, чтобы максимально развить свои умения".



"Этот клуб обладает феноменальным послужным списком по поддержке молодых игроков, и мы верим, что Эйден оказался в идеальном месте, чтобы реализовать свой превосходный потенциал", — сообщил технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс.



Добавим, ранее в этом сезоне "Юнайтед" также переманил из "Арсенала" 17-летнего нападающего Чидо Оби-Мартина.



