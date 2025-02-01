"Тоттенхэм" обратился насчет Дисаси после неудачи с Томори

Аксель Дисаси "Тоттенхэм" обратился насчет защитника "Челси" Акселя Дисаси после того, как Фикайо Томори не пожелал переходить к "шпорам".

Только накануне в прессе появилась информация, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Томори. Однако в конце концов Фикайо решил, что хочет остаться в "Милане", сообщает Sky Sports.

Первые месяцы этого сезона оказались непростыми для Томори, однако после назначения Сержиу Консейсау главным тренером "Милана" 27-летний англичанин вернул свое место в стартовом составе.

По информации Daily Mail, теперь ослабленный травмами "Тоттенхэм" переключился на Дисаси, от которого "Челси" был бы рад избавиться.

Ранее в это трансферное окно Дисаси согласовал условия личного контракта с "Астон Виллй", и теперь 26-летнему французу нужно сделать выбор.


Метки Дисаси, Милан, Томори, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 01.02.2025 15:49 # vagifspurs
    Не дай хундай

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  2. bembo 01.02.2025 15:16 # bembo
    вухахаха это лучший защ для игры с высокой линией ахахаххаа берите

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