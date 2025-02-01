Рэшфорд близок к переходу в "Виллу"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд близок к переходу в "Астон Виллу".

Рэшфорд находится в поисках нового пристанища с тех пор, как был отстранен от участия в дерби против "Манчестер Сити" в декабре.



Найти вариант для аренды на остаток сезона Рэшфорду оказалось не так просто, учитывая свою невыразительную форму и колоссальную зарплату.



Тем не менее, похоже на то, что Рэшфорд определился с новым клубом. По информации Manchester Evening News, 27-летний игрок сборной Англии договаривается о переходе в "Виллу".



Рэшфорд поможет "Вилле" справиться с потерей Джона Дурана, который был продан в "Аль-Наср" за 71 миллион фунтов. Бирмингемский клуб привлекателен Маркусу возможностью сыграть в плей-офф Лиги Чемпионов.