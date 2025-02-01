МЮ изучает возможность покупки Кенда

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения вингера португальского "Спортинга" Жеовани Кенда грядущим летом.

Кенда связывают с переходом в "Юнайтед" с тех пор, как Рубен Аморим был назначен главным тренером "красных дьяволов", перебравшись как раз из "Спортинга".



По информации The Athletic, "Юнайтед" пока не выдвигал предложение по Кенда и не вступал в официальные переговоры, лишь обсуждая возможный трансфер Жеовани внутри своего клуба.



В данный момент "Юнайтед" сосредоточен на остатке зимнего трансферного окна, но когда с этим будет покончено, "дьяволы" перейдут к планированию на лето.



17-летний Кенда оценивается в 40 миллионов евро (33.4 млн. фунтов) и также вызывает интерес у ряда других клубов.



В этом сезоне Кенда сыграл 34 матча за "Спортинг", забив два гола и отдав шесть результативных передач.



Кенда может сыграть на обоих флангах, но предпочитает правый и чувствует себя комфортно при излюбленной схеме Аморима 3-4-2-1.