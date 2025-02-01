Слот надеется, что Салах примет "правильное решение" для себя и "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил надежду, что его нападающий Мохамед Салах примет "правильное решение" для себя и для клуба.

В последнее время с новой силой вспыхнули слухи об отъезде Салаха в Саудовскую Аравию. "Аль-Хиляль" бы назван наиболее вероятным направлением для Мохамеда в случае ухода из "Ливерпуля".



Слот не удивлен интересом других клубов к Салаху, но все еще надеется, что 32-летний египтянин продлит свой истекающий в конце сезона контракт.



"Для меня было бы сюрпризом, если бы кто-нибудь в мире сказал, что не хочет Мо Салаха".



"Он выступает столь успешно так много лет, и поэтому, наверное, каждый хочет его. Долгое время он был столь успешен без моего совета, поэтому, наверное, без моего совета он сможет продолжать делать то, что лучше всего для его карьеры".



"Вы и так понимаете, каким мог бы быть мой совет ему. Каждый хочет его, включая нас. Конечно, мы хотим, чтобы он продлил свой контракт. Это и так ясно".



"Я не удивлен, что саудиты хотят его. Но я не был бы удивлен, если бы другие страны тоже хотели его".



"Он достаточно зрел и мудр и сделал так много умных вещей в своей карьере, чтобы принять правильное решение для себя и также, надеюсь, для нас", — цитирует Слота Evening Standard.