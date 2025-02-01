"Брайтон" укрепил оборону Эйраном Кэшином

"Брайтон" потратил 9 миллионов фунтов на приобретение центрального защитника "Дерби" Эйрана Кэшина.

Как сообщает BBC, "Брайтон" давно охотился за Кэшином и был близок к покупке Эйрана еще прошлым летом.



Сейчас 23-летний ирландец все-таки присоединился к "чайкам", заключив контракт до 2030 года.



Кэшин является продуктом академии "Дерби", сыграв 144 матча после своего дебюта в 2021 году. В прошлом сезоне Эйран помог "баранам" повыситься в классе, выйдя из Лиги Один в Чемпионшип.



"Он накопил большой опыт в Чемпионшипе, обладает хорошим профилем и является левоногим защитником, который придаст нам еще один сильный вариант игры в обороне", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.