"Тоттенхэм" сделал запрос насчет Гарначо

"Тоттенхэм" сделал запрос насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Поездка президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви в Мюнхен в пятницу закончилась разочарованием, потому что вингер "Баварии" Матис Тель отказался от перехода к "шпорам" стоимостью 50 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" отреагировал на эту неудачу, обратившись насчет Гарначо, которого "Юнайтед" готов продать в это трансферное окно.



20-летний аргентинец оценивается в 60 млн. фунтов и также вызывает интерес у "Челси" и "Наполи".



Готов ли сам Гарначо сменить 12-ю команду Премьер-Лиги на 15-ю, на данной стадии неясно.