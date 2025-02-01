"Сити" ведет переговоры по Нико Гонсалесу

"Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении полузащитника португальского "Порту" Нико Гонсалеса.

"Сити" ударно поработал на трансферном рынке в зимнее окно, подписав защитников Абдукодира Хусанова с Витором Рейсом и нападающего Омара Мармуша.



При этом "Сити" до сих пор не обзавелся заменой для Родри, с травмы которого начался самый впечатляющий спад "горожан" в эру Хосепа Гвардиолы.



Ранее в январе с переходом в "Сити" сватали таких полузащитников, как Дуглас Луис из "Ювентуса" и Эдерсон из "Аталанты", однако The Telegraph утверждает, что "горожане" договариваются насчет Гонсалеса.



"Сити" не готов выплатить отступные в 50 миллионов фунтов по контракту Гонсалеса, и пока неясно, готов ли "Порту" отпустить 23-летнего испанца за меньшие деньги.



"Барселоне" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Гонсалеса, но также каталонскому клубу положена доля в 40 процентов от последующей перепродажи игрока "Порту".