"Тоттенхэм" обсуждает покупку Томори

Фикайо Томори "Тоттенхэм" ведет переговоры с итальянским "Миланом" о приобретении бывшего защитника "Челси" защитника Фикайо Томори.

Потерпев неудачу в переговорах с вингером "Баварии" Матисом Телем, компенсация за которого в 50 миллионов уже была согласована, "шпоры" бросили свои силы на согласование трансфера Томори.

Несмотря на определенный прогресс в переговорах с "Миланом", сам Томори, как утверждает Sky Sports, пока не согласился на переход в "Тоттенхэм".

27-летний англичанин является одним из вариантов "Тоттенхэма" по укреплению своего центра обороны, где в данный момент Раду Дрэгушин и Кристиан Ромеро травмированы, а Микки Ван де Вен едва вернулся в строй.


Метки Милан, Томори, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2025 07:00

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