24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 февраля, шестью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРАЙТОН 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" открывал счет в 18 из 23 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех. "Брайтон" не проигрывает уже шесть выездных поединков кряду во всех соревнованиях, три крайних выиграв. "Лесники" одержали только две победы в девяти последних домашних встречах с "чайками".



Второй матч кряду пропустит вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои, которого беспокоит пах. Данило и Ибраим Сангаре залечили свои травмы.



Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон оправился после повреждения лодыжки, но Первис Эступиньян находится под большим вопросом.



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 18:00



"Ньюкасл" выиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (1 поражение). "Фулхэм" потерпел только одно поражение в семи последних выездных поединках чемпионата (3 победы, 3 ничьи). "Сороки" ни разу не уступили в восьми последних домашних встречах с "дачниками" в высшем дивизионе (5 побед, 3 ничьи).



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон возобновил тренировки, но играть пока не готов. Джамаал Ласселлс и Харви Барнс по-прежнему травмированы.



Вингеру "Фулхэма" Харви Уилсону предстоит операция после перелома стопы. Риса Нелсона все еще беспокоит задняя поверхность бедра.



БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" не знает поражений уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду (7 побед, 4 ничьи), и это новый рекорд клуба. Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате еще больше — 18 поединков (13 побед, 5 ничьих). "Вишенки" проиграл 10 из 11 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (1 победа).



Вингер Луис Синистерра может сыграть за "Борнмут" впервые с октября.



"Ливерпулю" нужно оценить готовность Джо Гомеса, Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса, но Кертис Джонс точно не сыграет.



ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 18:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Эвертон" сохранил свои ворота на замке восемь раз — только у "Ливерпуля" и "Ноттингем Форест" больше (по 9). "Лестер" прервал свою серию из семи поражений кряду в чемпионате, одолев "Тоттенхэм" со счетом 1:2 в прошлое воскресенье. "Ириски" одержали лишь одну победу в шести последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения).



"Эвертон" до конца сезона лишился арендованного у "Лиона" Ореля Мангаля, который получил травму крестообразных связок колена. Доминик Калверт-Левин пропустит несколько недель с повреждением задней поверхности бедра.



Голкипер "Лестера" Мадс Хермансен готов вернуться после шести недель отсутствия с травмой паха. Рикарду Перейре, Уилфриду Ндиди и Абдулу Фатаву нужно больше времени.



ИПСВИЧ — САУТГЕМПТОН 18:00



"Ипсвич" проиграл все три последних матча с общим счетом 1:12. Над "Саутгемптоном" нависла угроза впервые в истории своего клуба оформить семь поражений кряду в чемпионате. "Трактористы" ни разу не уступили в четырех последних встречах со "святыми" в чемпионате (2 победы, 2 ничьи).



Полузащитник "Ипсвича" Уэс Бернс порвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет. По-прежнему лечатся Конор Чаплин, Чидози Огбене и Сэмми Смодич. Йенс Каюсте свое здоровье поправил. Лиф Дэвис доступен, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче.



Из лазарета "Саутгемптона" возвращаются вингеры Камалдин Сулемана и Тайлер Диблинг. Может сыграть и Аарон Рамсдейл, пропустивший поражение от "Ньюкасла". Велингтон и Альберт Гренбек готовы к дебюту.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:30



"Вулверхэмптон" рискует второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги оформить пять поражений кряду. "Астон Вилла" не выиграла ни одного из шести последних матчей чемпионата, следовавших за выступлением в Лиге Чемпионов посреди недели (3 ничьи дома, 3 поражения на выезде). "Волки" одержали пять побед в семи последних встречах с "вилланами" на "Молинью" в чемпионате (1 ничья, 1 поражение).



"Вулверхэмптон" не может рассчитывать на дисквалифицированного Жоао Гомеса и травмированного Йоргена Ларсена.



Правый защитник "Виллы" Мэтти Кэш пропустит минимум три недели, и новичок Андрес Гарсия может заменить его. Тайрон Мингс, Амаду Онана и Росс Баркли по-прежнему недоступны. Джон Дуран уехал в Саудовскую Аравию.