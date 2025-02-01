24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 1 февраля, шестью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРАЙТОН 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ноттингем Форест" открывал счет в 18 из 23 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех. "Брайтон" не проигрывает уже шесть выездных поединков кряду во всех соревнованиях, три крайних выиграв. "Лесники" одержали только две победы в девяти последних домашних встречах с "чайками".
Второй матч кряду пропустит вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои, которого беспокоит пах. Данило и Ибраим Сангаре залечили свои травмы.
Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон оправился после повреждения лодыжки, но Первис Эступиньян находится под большим вопросом.
НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 18:00
"Ньюкасл" выиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (1 поражение). "Фулхэм" потерпел только одно поражение в семи последних выездных поединках чемпионата (3 победы, 3 ничьи). "Сороки" ни разу не уступили в восьми последних домашних встречах с "дачниками" в высшем дивизионе (5 побед, 3 ничьи).
Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон возобновил тренировки, но играть пока не готов. Джамаал Ласселлс и Харви Барнс по-прежнему травмированы.
Вингеру "Фулхэма" Харви Уилсону предстоит операция после перелома стопы. Риса Нелсона все еще беспокоит задняя поверхность бедра.
БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Борнмут" не знает поражений уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду (7 побед, 4 ничьи), и это новый рекорд клуба. Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате еще больше — 18 поединков (13 побед, 5 ничьих). "Вишенки" проиграл 10 из 11 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (1 победа).
Вингер Луис Синистерра может сыграть за "Борнмут" впервые с октября.
"Ливерпулю" нужно оценить готовность Джо Гомеса, Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса, но Кертис Джонс точно не сыграет.
ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 18:00
В этом сезоне Премьер-Лиги "Эвертон" сохранил свои ворота на замке восемь раз — только у "Ливерпуля" и "Ноттингем Форест" больше (по 9). "Лестер" прервал свою серию из семи поражений кряду в чемпионате, одолев "Тоттенхэм" со счетом 1:2 в прошлое воскресенье. "Ириски" одержали лишь одну победу в шести последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения).
"Эвертон" до конца сезона лишился арендованного у "Лиона" Ореля Мангаля, который получил травму крестообразных связок колена. Доминик Калверт-Левин пропустит несколько недель с повреждением задней поверхности бедра.
Голкипер "Лестера" Мадс Хермансен готов вернуться после шести недель отсутствия с травмой паха. Рикарду Перейре, Уилфриду Ндиди и Абдулу Фатаву нужно больше времени.
ИПСВИЧ — САУТГЕМПТОН 18:00
"Ипсвич" проиграл все три последних матча с общим счетом 1:12. Над "Саутгемптоном" нависла угроза впервые в истории своего клуба оформить семь поражений кряду в чемпионате. "Трактористы" ни разу не уступили в четырех последних встречах со "святыми" в чемпионате (2 победы, 2 ничьи).
Полузащитник "Ипсвича" Уэс Бернс порвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет. По-прежнему лечатся Конор Чаплин, Чидози Огбене и Сэмми Смодич. Йенс Каюсте свое здоровье поправил. Лиф Дэвис доступен, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче.
Из лазарета "Саутгемптона" возвращаются вингеры Камалдин Сулемана и Тайлер Диблинг. Может сыграть и Аарон Рамсдейл, пропустивший поражение от "Ньюкасла". Велингтон и Альберт Гренбек готовы к дебюту.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:30
"Вулверхэмптон" рискует второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги оформить пять поражений кряду. "Астон Вилла" не выиграла ни одного из шести последних матчей чемпионата, следовавших за выступлением в Лиге Чемпионов посреди недели (3 ничьи дома, 3 поражения на выезде). "Волки" одержали пять побед в семи последних встречах с "вилланами" на "Молинью" в чемпионате (1 ничья, 1 поражение).
"Вулверхэмптон" не может рассчитывать на дисквалифицированного Жоао Гомеса и травмированного Йоргена Ларсена.
Правый защитник "Виллы" Мэтти Кэш пропустит минимум три недели, и новичок Андрес Гарсия может заменить его. Тайрон Мингс, Амаду Онана и Росс Баркли по-прежнему недоступны. Джон Дуран уехал в Саудовскую Аравию.
01.02.2025 06:00
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dexter:Снова соскочить пытаешься, ухiлянт. Вся свободня европа была против Гитлера, а не за Сталина. А США лутали бабло с продаж ресурсов и тем, и другим. Когда поняли кто побеждает - выбрали сторону.
Долбаёба кусок. Это Сталин и Гитлер подписывали пакт о ненападении, а в 39 поделили между собой Польшу и Прибалтику. И расчертили границы. Т.е. целых два года сталин и срусня целых два сидели на жопе с попкорном и смотрели, как фашисты бесчинствовали в Европе.
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Картонный день середняков. Максимально скип.
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