"Ливерпуль" забрал Байчетича у "Ред Булл" и передал "Лас-Пальмасу"

"Ливерпуль" отозвал полузащитника Стефана Байчетича из аренды в австрийском "Ред Буллл" и перенаправил в испанский "Лас-Пальмас" до конца сезона 2024/25.

Ключевую роль в переезде Байчетича в Зальцбург прошлым летом сыграл бывший ассистент Юргена Клоппа по "Ливерпулю" Пеп Лейндерс, назначенный главным тренером "Ред Булл".



Однако по ходу сезона "Ред Булл" уволил Лейндерса, и "Ливерпуль" предпочел досрочно вернуть Байчетича, который успел сыграл 19 матчей за австрийский клуб.



Теперь 20-летний испанец направляется на свою родину, где будет выступать за "Лас-Пальмас", который в этом сезоне сражается за выживание в Ла Лиге.



Добавим, за "Ливерпуль" Байчетич сыграл 22 матча и забил один гол после своего дебюта в августе 2022.