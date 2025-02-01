"Ливерпуль" забрал Байчетича у "Ред Булл" и передал "Лас-Пальмасу"
"Ливерпуль" отозвал полузащитника Стефана Байчетича из аренды в австрийском "Ред Буллл" и перенаправил в испанский "Лас-Пальмас" до конца сезона 2024/25.
Ключевую роль в переезде Байчетича в Зальцбург прошлым летом сыграл бывший ассистент Юргена Клоппа по "Ливерпулю" Пеп Лейндерс, назначенный главным тренером "Ред Булл".
Однако по ходу сезона "Ред Булл" уволил Лейндерса, и "Ливерпуль" предпочел досрочно вернуть Байчетича, который успел сыграл 19 матчей за австрийский клуб.
Теперь 20-летний испанец направляется на свою родину, где будет выступать за "Лас-Пальмас", который в этом сезоне сражается за выживание в Ла Лиге.
Добавим, за "Ливерпуль" Байчетич сыграл 22 матча и забил один гол после своего дебюта в августе 2022.
01.02.2025 00:05
Просмотров: 255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: